Az elviselhetetlen, égő szemétre emlékeztető szag egy Világos és a Veszprém vármegyei Balatonfőkajár között található gödörből árad. A területen feltehetően illegálisan rakták le és tárolták a hulladékot.

A helyiek közül többen felháborodtak az eseten, ugyanis szeles időben még elviselhetetlenebb a levegő a településen, és olykor még zárt ablakon keresztül is érezni lehet a szagokat. Takács Károly Béla Balatonvilágos polgármestere megkeresésünkre elmondta, a bűz Balatonfőkajár területéről, egy régi homokbányából terjed, mely egy helyi szövetkezet tulajdonában van.

– Ez a hatalmas gödör a Balaton partjától légvonalban nagyjából 400-500 méterre található – fogalmazott a település vezetője. – Az elmúlt héten, pénteken voltak kint a tűzoltók a helyszínen, mert a föld alatt valami égett. Rengeteg, több köbméternyi vizet locsoltak a lyukba, hogy eloltsák a tüzet. Hétfőn reggel elmentem megnézni a területet, de még mindig olyan furcsa szagok terjednek a levegőben. Mondjuk sokkal jobb a helyzet, mint az elmúlt napokban. Nagyon elviselhetetlen szagok lepték el a településünket – tette hozzá Takács Károly Béla.

Egy helybéli annyira megelégelte az elviselhetetlen bűzt, hogy levelet írt a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalnak. A szervezet munkatársai a bejelentés után ki is mentek a helyszínre, és ellenőrizték a területet. A kormányhivatal sajtóosztálya érdeklődésünkre azt a választ írta, az eset körülményeit hatósági eljárás keretében vizsgálják, mely jelenleg is folyamatban van. Az esettel kapcsolatban kerestük a balatonfőkajári polgármestert is, de cikkünk megjelenéséig nem értük el.

