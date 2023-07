Az ingyenesen letölthető applikációban az egyes vészhelyzetekre kattintva tíz másodperces videót látunk az azonnali teendőkről, majd alatta szöveges leírást is találunk. Különösen nagy segítség lehet ez az alkalmazás nyáron, amikor távol vagyunk az otthonunktól, kirándulunk, fürdőzünk és egy balesetnél gyorsan elérhető tanácsra szorulunk. Alkartörés, magasból esés, fulladás és égési sérülés esetében is hasznos tanácsokkal látnak el a Magyar Gyermekmentő Alapítvány mobilos alkalmazásán keresztül. Ha nagyobb a baj, ott is közel a segítség, ahogy elkezdődött a vakáció, azonnal megkezdték a szolgálatukat a gyermekmentők Balatonlellén. Augusztus 20-áig a településen, a város 60 kilométeres körzetében segítik a mentők munkáját.