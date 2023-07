A vízbefúlás Erre hívta fel a figyelmet két évvel ezelőtt az ENSZ közgyűlése, amikor június 25.-t a Vízbefúlás Megelőzésének Világnapjává nyilvánította. A világnap kapcsán kérdéseket tettek fel a hazai vízimentők és nyolc pontban szedték össze azokat az alapvető dolgokat, amelyek csökkentik a vízbe fúlás esélyét.

Muszáj bemennem a mély vízbe ahhoz, hogy jól érezzem magam? Tényleg nem lehet várni azzal a sörrel addig, amíg elmegyek a strandról? Biztos nem lehet egy órát a parton pihenni a lángos és a 3 gombóc fagyi után?

Egyebek mellett ezeket a kérdéseket tette fel a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata a Vízbefúlás Megelőzésének Világnapja kapcsán. Arra is felhívták a figyelmet, hogy gyerekeket ne hagyjunk felügyelet nélkül sem a vízben, sem a parton, mosakodjunk be, mielőtt a partról vagy a vízi eszközről a vízbe vetjük magunkat, viseljünk mentőmellényt, és ismerjük meg a környezetet, mennyire mély a víz, ahová készülünk. A mobiltelefonok életmentő jelentőségét is kiemelték, amely egy vízálló tokban magunkkal vihető SUP-ra és más vízi eszközökre egyaránt.

A vízbefulladás veszélye a Balatonon folyamatosan leselkedik a fürdőzőkre. Idén is már történt tragédia a vízben, Balatonszemesen fulladt egy személy a vízbe. De tavaly is többször a vízimentőknek kellett közbelépniük, s sajnos olyan is előfordult, hogy már nem tudtak segíteni.