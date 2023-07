Nyolchektárnyi belterületet, 3500 méternyi árokpartot, négy és fél kilométer hosszú kerékpárutat kell kaszálni tavasztól őszig Bőszénfán. A zselici településen nem egyszerű megoldani a fűnyírási feladatot, mert csak kettő férfi közmunkás dolgozik a faluban. Nyitrai István polgármester elmondta, a sok esőzés miatt május 15-e és június 15-e között napi bejelentéssel többször is alkalmaztak külső segítséget. A munkabérekre és az üzemanyagra egymillió forintot fizettek ki. Az elkopott alkatrészek helyet pedig újakat kellett vásárolni, ami újabb 300 ezer forintjába került az önkormányzatnak. Nyitrai István hozzátette, jelenleg külső segítség nélkül gondozzák a zöldterületeket, de már most látszik, hogy hamarosan ismét muszáj lesz külsős segítséget kérniük.

Az 1200-as lélekszámú Hetesen ugyancsak nehezen oldják meg a kaszálást. Pavelka Béla polgármester elmondta, három férfi munkásuk van, akik nehezen bírják már a fűnyírást, ezért településvezetőként neki is be kell segítenie. Pavelka Béla telefonos megkeresésünkkor is éppen a traktoron ült és csinosította a települést. Szerinte nem egyszerű rendet tartani a faluban, ezért a fűnyírási munkát kiadták egy külsős vállalkozásnak.

A szomszédos Mezőcsokonyán is elgondolkodtak már ezen a megoldáson, de a pluszköltséget jelenleg nem tudja „bevállalni” az önkormányzat. Ballér Péter polgármester elmondta, hogy a kisebbségi önkormányzat évek óta felajánlja a segítséget, és társadalmi munkában többen is vállalják, hogy lekaszálják a füvet a falu egy részén. Tulajdonképpen minden felajánlást szívesen fogadnak, mert a közmunkásoknak a fűnyírás mellett más feladataik is vannak.

Az alig ötszáz lelkes Várdán négy férfi közmunkás gondozza a zöldterületeket, és alkalmanként Kurucz Gábor polgármester is besegít a fűnyírásba. A település vezetője elmondta, a munkát még elbírják, a géppark azonban nagyon elöregedett, ezért Gyugyról és Bodrogról bérelnek eszközöket. Kurucz Gábor hozzátette, július 22-én szervezik majd meg a falunapot, ami miatt az önkormányzati dolgozóknak bőven lesz elfoglaltságuk, ezért a fűnyíráshoz kérnek majd segítséget a helyiektől.

Ismert terepen nyírják a füvet

Vésén is többhektárnyi területet, temetőt, kegyeleti parkot, parkolót kell kaszálni, és az elhanyagolt porták előtt is muszáj lenyírni a füvet. Bertók László polgármester érdeklődésünkre elmondta, öt férfi közmunkás traktorokkal és fűkaszákkal végzi el a feladatot. Az év első felében, tavasszal és nyár elején nehezebben végeztek a munkával, ám júliustól azonban már könnyebben teljesítik a feladatot.

– Minden dolgozónak megvan a saját területe, amit gondoznia kell – tette hozzá Bertók László.