A csapadékos időjárás kedvezett a növénynek. – Szombaton lecsót főzök, szoktam bele cukkinit is rakni és tojással szeretjük – mondta el Kovács Károlyné. A kaposvári nyugdíjas kosarába került kardvirág is. Színes gyümölcskínálat várta a piacra érkezőket. Málnát, ribizlit, sőt még egrest is lehetett kapni. A legtöbben a dinnyét és a sárgabarackot keresték. – Ezerötszáz forintért adjuk kilóját, Balatonújlakhoz hoztuk az árut, ha valaki tíz kiló felett vásárol akkor kicsit engedünk az árból – mondta el az egyik kereskedő. A csemegekukoricát csövenként 350-400 forintért kínálták. Volt olyan termelő, aki tíz órára mind az öt ládát eladta.

Kaposvári Nagypiac aktuális árai

2023. Július 7. Paprika palánta többféle 250 Ft/pohár Paradicsom palánta többféle 250 Ft/pohár Padlizsán palánta 300 Ft/ pohár Citrom 650 Ft/kg-tól Körte 450 Ft/kg-tól Alma 300 Ft/kg-tól Ribizli 3000 Ft/kg-tól Málna 3200 Ft/kg-tól Fekete ribizli 2000 Ft/kg-tól Repce és virág méz 2000 Ft/kg-tól Akác méz 3800 Ft/Kg-tól Hárs méz 2800 Ft/kg-tól Új burgonya 500 Ft/kg-tól Sárgarépa 300 Ft/kg-tól Zöldség 600 Ft/kg-tól Új sárgarépa 300Ft/csomó-tól Paradicsom 500 Ft/kg-tól Karfiol 300 Ft/kg-tól Kaliforniai paprika 1100 Ft/kg-tól Zeller 400 Ft/kg-tól Új káposzta 450Ft/kg-tól Vöröshagyma 400 Ft/kg-tól Cukkíni 450 Ft/kg-tól Kápia paprika 1500 Ft/kg-tól Zöldhagyma 350 Ft/csomótól Kovászolni való uborka 500 Ft/kg-tól Kapor 200 Ft/csom.-tól Magyar saláta 350 Ft/db-tól Csirkemell kisfilé 1499 Ft/kg-tól Csirke alsó comb 899 Ft/kg-tól Csirke máj-szívvel 949 Ft/kg-tól Görög dinnye magyar 450 Ft/ kg-tól Sárga dinnye 600 Ft/ kg-tól Kígyóuborka 400 Ft/kg-tól Kajszi barack 1500 Ft/kg-tól Nektarin 900 Ft/kg-tól Öszi Barack 800 Ft/kg-tól Cseresznye 1990 Ft/kg-tól Megy 900 Ft/kg-tól Lecsó paprika 350 Ft/kg-tól Csemege kukorica 300 Ft/db-tól