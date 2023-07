Az év első felében még 250 forintért lehetett eljutni Kaposvárról Jutába egy felnőttnek, néhány hete azonban már 400 forintot kell fizetni a tíz kilométeren belüli utazásért, ez 60 százalékos emelés. A Volánbusz más távolságoknál is változtatott a díjakon. A 10 és 15 kilométer közötti utazásért 310 helyett 450 forintot kérnek el. A 15 és 20, a 20 és 25, valamint a 25 és 30 kilométer közötti távolság tarifája is változott. Utóbbi a legkevésbé, mert 560 forint helyett csak 40-nel kérnek el többet az egy útra szóló menetjegyért. A 30 kilométernél nagyobb távolságra szóló jegyek, illetve bérletek ára nem változott.

A Volánbusz kommunikációs osztályától azt is megtudtuk, hogy az 50, a 90, a 20 és a 33 százalékos kedvezményt tartalmazó menetjegyek ára is módosult. A helyközi közlekedés díja több mint tíz éve nem változott.

Nem csak a közösségi közlekedésben módosítottak a díjakon a hónap elején. A buszos magánvállalkozások is emeltek tarifáikon.

Németh József, a Németh Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, az év első felében nagyságrendileg 20-25 százalékkal drágítottak. Jelenleg kilométerenként 550-600 forintot kérnek el. – Szinte minden költségünk emelkedett, ezért muszáj volt változtatnunk a fuvardíjakon – hangsúlyozta Németh József. – Drágult az üzemanyag, többet fizetünk a szervizelésért és az alkatrészekért is. Egy akkumulátor 100 ezer, egy autógumi 140 ezer forintba kerül, ráadásul utóbbit 80-100 ezer kilométerenként cserélni kell – mondta a Németh Kft. ügyvezetője.

A kedvezményes jegyárak is emelkedtek a hónap elejétől

Szabó Bence László, a bolhási Szabó-Busz Hungary Kft. ügyvezetője az idén még nem változtatott a tarifán, tavaly azonban 25 százalékkal megemelte a kilométerdíjat. – Az üzemanyag árát most kedvezőnek tartom, a casco díja stagnál, egyedül a kötelező biztosítási díjakban tapasztaltam növekedést – mondta Szabó Bence László. – Jelenleg a húszszemélyes busznál kilométerenként 250, az ötven személyesnél 400-450 forint pluszáfát kérünk el. Természetesen minél hosszabb útra megy a járművünk, annál nagyobb kedvezményt tudunk biztosítani – tette hozzá Szabó Bence László. A személyszállítással foglalkozó cég ügyvezetője arról is beszélt, folyamatosan vannak megrendeléseik. Gyerekeket szállítanak táborba, repülőtérre visznek utasokat, és hamarosan elindítják az egynapos tengerparti járataikat is.