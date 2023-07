Harasztia Attila Csokonyavisonta polgármestere köszöntötte a megjelent nyaralót és üdülőtulajdonost. Elmondta, hogy más időpontokban szokták tartani a fórumot, de most alkalmazkodniuk kellett a létesítmény új tulajdonosaihoz, akiket Hajtó Péter képviselt.

Hajtó Péter ismertette a közel hat hónap alatt végzett munkálatokat. Hozzátette: jó döntés volt a decemberi nyitás. Jelenleg folyamatos a gépek, szerkezetek javítása, cseréje, pótlása. Amikor arról szólt, hogy a 14 év alattiak részére ötszáz forint a belépő, többen felvetették: azt is elengedhetnék. Ám az nagy kiesést jelentene – érkezett a válasz, mivel a fürdő még nem nyereséges. Többen úgy vélekedtek, hogy amíg egy fagylalt 500-600 forintba kerül, akkor a gyerekbelépő sem nagy pénz.

A fórumon elhangzott: nincs tervben étterem építése, de egy termál-parkot szeretnének kialakítani egy hektáros területen. Valamint az új tulajdonos fejlesztené a gyógyászatot. Tervben van egy leletközpont létesítése, így az itteni leleteket Harkányban véleményeznék és annak alapján folytatnák a csokonyavisontai kezeléseket. Már fel is vették Harkánnyal a kapcsolatot. Kisebb vita volt arról, hogy elég a csempék mosása, vagy szükséges-e a sósavazás.

Sokan vettek részt a fórumon.

Fotó: Györke József



Szintén többen hiányolták a pavilonsor ürességét. Felvetették az üdülőtulajdonosok, hogy mivel megszűnt a fürdő melletti bolt, ezért jó lenne ételt-italt vásárolni. Hajtó Péter elmondta, hogy a régi öltözőben alakítanak ki elárusító helyet. Már folynak a vizsgálatok és bízik abban, hogy pár hét múlva nyithatnak. Hozzátette: lángos, fagyi és üdítő is lesz az új üzletben. Elmondta azt is, hogy vizsgálják a csúszdát, ha mindent rendben találnak, az is indulhat.

A polgármester válaszolt a felvetésekre.

Fotó: Györke József



Harasztia Attila polgármester a jegyző és a képviselők jelenlétében válaszolt a nyaralótulajdonosok kérdéseire, ajánlásaira. Többen kifogásolták, hogy nagyobb esőzések alkalmával az udvarokon áll a víz, sőt néha az átereszek fölött hömpölyög a lezúduló csapadék. Már megrendelték az árokásó gépet, és ha végez a korábban vállalt munkájával a vállalkozó, akkor máris érkezik az üdülőkhöz, közölte a polgármester.

Többen hiányolták a kaszálást, azt mondták: a befizetett adókért nagyobb infrastruktúra kiépítését várnák. Az egyik utcában gondot okozott, hogy a világítás a fürdőhöz vagy az önkormányzathoz tartozik-e. A polgármester hozzátette, hogy az önkormányzat megállapodott a szolgáltatóval és hamarosan újra lesz az utcán világítás.

Harasztia Attila arra kérte az üdülőtulajdonosokat, hogy ne csak támadják a fürdő vezetését, hanem hasznos tanácsokkal segítsék munkájukat. Emlékeztetett: ha nem nyitott volna meg a fürdő, akkor az üdülők sem jönnének a fürdőtelepre.