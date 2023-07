Július közepétől folyamatosan keresik már a somogyi darázsirtókat, hogy segítsenek a tetőkben rakott fészkeket megszüntetni.

Lévai Szabolcs kilencedik éve foglalkozik darázsirtással. – Kezdetben hűvösebb volt a nyár, és később indultak be a darazsak, ezért egy-két hét múlva várható a nagyobb rajzás – mondta el a kaposvári darázsirtó. Hozzátette: a legtöbb esetben a tetőszerkezetben, két deszka közé fészkelnek be a darazsak, de gyakori a földbe költözött német darázs is. Nagy nyomással juttat be egy speciális porkészítményt az érintett területre, amely egy évig biztosan távol tartja a darazsakat.

– Az utóbbi években az enyhe telek miatt nagyon elszaporodtak a darazsak, a nyári hónapokban rengeteg telefonhívást kapok miattuk – mondta Lévai Szabolcs. Kiemelte: felelőtlenség házilag nekiállni a darázsirtásnak. – Védőfelszerelés, megfelelő szakértelem, illetve eszközök nélkül könnyen pórul járhat az ember, mert hatalmas darázsfészkekkel találkozhat – tette hozzá. Megjegyezte: a legveszélyesebbek a lódarazsak, és egyre több esetben keresik ágyi poloska elszaporodása miatt. – Egy kiránduláskor belemegy a ruhába, táskába és könnyen elszaporodik az otthonokban és csipkedik az embert, találtam már képkeretben, függönykarnisban vagy éppen konnektorban – mondta el Lévai Szabolcs. Hozzátette: sokszor hatástalan az otthoni kezelés, egy speciális folyadékkal permetezi be az érintett területet, s a permetezést 8-10 nap múlva újra meg kell ismételni.

Folyamatosan frissül a szakik listája

Magyarországon több olyan rovarral is találkozhatunk, amely csípése nagy fájdalommal és esetenként allergiás reakcióval jár. Közülük leggyakrabban a darazsak és a méhek keltenek riadalmat. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság azt tanácsolja, hogy a szabadban mindig csomagoljuk be vagy zárjuk el a magunkkal vitt élelmiszereket, mert a rovarokat vonzzák a szabadon hagyott élelmiszerek, cukros folyadékok. Kiemelték: ne kíséreljük meg házilagos módszerekkel eltávolítani a fészket, hanem hívjunk szakértő segítséget. A szakemberek folyamatosan frissülő országos listája az elérhetőségeikkel együtt, vármegyénkénti bontásban megtalálható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján.