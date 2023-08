Gyűlnek a búzával teli zsákok Bárdudvarnokon. Vass Zoltán gazdálkodó a kezdetek óta, tizenharmadik éve vesz részt a Magyarok Kenyere Programban. Telephelyén gyűjtőpont működik.

– Eddig ötvenegy gazda csaknem három tonnányi búzát hozott, mondtam nekik, hogy nem az a lényeg, hogy egy valaki sokat hozzon, hanem mindenki egy zsákot, amellyel kifejezi a program iránti elkötelezettségét – mondta Vass Zoltán. Szerinte nehéz években is lehetett számítani a somogyi gazdákra.

– Idén sem volt kiemelhető a búza termésátlaga, hektáronként átlagosan hat tonna termést tudtunk aratni, a felvásárlási ár fele a tavalyinak és az input anyag pedig iszonyatosan drága – jegyezte meg Vass Zoltán.

Balatonőszödön is évek óta működik gyűjtőpont.

– Jellemzően az aratás végén szoktak adományozni a gazdák, vannak akik még nem végeztek a betakarítással, az esős idő miatt kicsit csúszásban vannak – árulta el Bolla Sándor. Hozzátette: már most is sok zsáknyi búza érkezett hozzájuk. Azt tapasztalják, hogy évről évre nő az adakozási kedv a gazdák részéről.

– Nehéz év az idei, de úgy gondolom, bele kell, hogy férjen mindenkinek egy zsák búza adományozása, hiszen ez a program az összetartozást jelképezi – emelte ki Bolla Sándor.

– A Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program szervezői az egyik legfőbb feladatuknak tekintik a Magyarország egész területéről, valamint a Kárpát-medence magyar lakta településeiről felajánlott búza összegyűjtését, megőrlését, majd az így előállított magyar liszt rászorulók ellátásával foglalkozó egyházi és civil szervezetek, intézményeknek adományozzák – mondta Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke. Hozzátette: vármegyénkben tizenöt gyűjtőponton adhatják le adományaikat a gazdák augusztus 20-áig.

Több ezer rászoruló kap a somogyi lisztből

– Somogyban 439 gazda révén több, mint 48 tonna búza gyűlt össze, amelyet a barcsi malomban 28 tonna lisztté őrültek – jegyezte meg Madarász Zoltán. Hozzátette: a lisztadomány egy része külhoni magyar szervezeteknek, nagyobbik része viszont a vármegye rászorulóihoz került. Közel 8000 fő kapott lisztet a szociális intézményeken, gyermekotthonokon, egyházakon és a Kaposi Mór Oktató Kórház alapítványán keresztül. A programhoz kapcsolódóan a Pacs és Társa Kft. önként, adományként vállalta a fuvarozást. Az idei évben a Zala-Cereália Kft. vállalta a somogyi búza őrlését. A somogyi búzák összeöntési ünnepségét a Mária-napi búcsúhoz kapcsolódva augusztus 15-én rendezik Balatonőszödön.