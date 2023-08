Sajtótájékoztatót tartott Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik-Konzervatívok elnökhelyettese Tabon. A városban működő Flextronicsnál dolgozó vendégmunkásokkal kapcsolatban fejtette ki véleményét a siófoki politikus hétfőn délután. Azt mondta: szemünk előtt zajlik a fideszes lakosságcsere.

Potocskáné Kőrösi Anita elmondása szerint míg 1996-ban még összesen kettőszáz magyar dolgozott a tabi gyárban, 2016-ra már 178 ukrán kezdett a cégnél dolgozni. Tavaly pedig már ázsiai vendégmunkások is vállaltak munkát az észak-somogyi város üzemében. – Tehát ebből egyértelműen látszik, hogy egyre kevesebb a helyi munkavállaló – vélekedett a jobbikos politikus.

Potocskáné Kőrösi Anita véleménye szerint a kormány nem tett meg mindent azért az elmúlt tizenhárom évben, hogy rendezze a béreket, és véleménye szerint elhibázott volt a gazdaságpolitika, amely eredményeként a falvakban élő munkavállalók is inkább külföldön dolgoznak.

A sajtótájékoztatón elhangzott: a Jobbik-Konzervatívok adópolitikai eszközökkel, európai átlagbérekhez közeli fizetésekkel befolyásolná a munkaerőpiacot, és azt követeli, hogy a kormány a kkv-szektor képviselőivel kössön stratégiai megállapodást, ne pedig a multikkal. Valamint azt is, hogy a kormány csak olyan cégeknek adjon bértámogatást, amelyek legalább kilencven százalékban magyar munkavállalókat foglalkoztatnak.