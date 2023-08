– Évről-évre nehéz és szomorú szívvel emlékezünk azokra, akiknek az életét értelmetlenül kioltották csak azért, mert cigánynak születtek. Miért? Mert őket hibáztatták a kor gazdasági, politikai, társadalmi gondjaiért – mondta Orsós Gyöngyi, a Kaposfői Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Felelevenítette azokat az érzelmeket, amelyeket azok a roma férfiak, nők, és gyermekek élhettek át, akik előbb megalázva, kiközösítve lettek a társadalomból, majd mindenüktől megfosztva idegen földre hurcolták őket lakhelyükről.

–1944 tavaszán Magyarországról is összeszedték cigány embertársainkat, és Auschwitzba deportálták őket, ahol mindössze egy éjszaka alatt kivégezték, meggyilkolták őket. A mártírokra emlékezés azt a titkot hordozza, hogy nekünk is ki kell tartanunk, éltetnünk kell a belül őrzött értékeket, nemzethez és nemzetiséghez tartozásunka. Ezért meg kell tanítanunk a gyermekeinknek, hogy mit jelent másokat szeretni, az elfogadni és megérteni is – hívta fel a figyelmet az elnök.

Hangsúlyozta: nem szabad a történelemnek megismételnie önmagát. Kaposfőről és környékéről is több roma családot deportáltak. A múlt felelevenítése után közösen koszorúzták meg az emlékművet a környékbeli roma önkormányzatok és a Somogy Vármegyei Önkormányzat képviselői.