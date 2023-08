Mintegy 600 ingatlan található a Balatontól 8 kilométerre fekvő Szőlősgyörökön. A házak több mint 10 százaléka külföldi, főként német tulajdonban van. Klotz Péter a település polgármestere szerint olyan német nyugdíjasok telepednek le náluk, akik korábban, még aktív dolgozóként nyaraltak a Balatonnál, és jártak a faluban.

– Az elmúlt években összesen öt német pár költözött hozzánk, legutóbb idén gyarapodtunk egy új családdal – mondta Klotz Péter. – Azt vettük észre, hogy nagyon jól beilleszkedtek a németek a györöki közösségbe. Aktívan részt vesznek minden programunkon, még a mély magyar eseményeken is, amit nem igazán értenek, de elmagyarázzuk nekik, hogy miről szól. Érdekli őket a magyar kultúra és olykor még adománnyal is támogatják a rendezvényeket – tette hozzá a polgármester. Klotz Péter hozzátette, több német nyugdíjassal is beszélt, akik elmondták, azért is választják Magyarországot, mert nem tudják elviselni a német migránspolitikát.

Lombár Gábor Balatonfenyves polgármestere, a Balatoni Szövetség (BSZ) elnöke megkeresésünkre elmondta, már évekkel ezelőtt „megjelentek” a németek a településen és vásároltak épületet. A mintegy 5300 ingatlan közül körülbelül 300 van külföldi tulajdonban. Lombár Gábor kiemelte, a legtöbb németeké, ezért is szerveznek minden évben német nyelvű lakossági fórumot. – A német nyugdíjaknak itthon nagyobb az értéke, még úgyis, hogy nem olcsó a Balaton – emelte ki a BSZ elnöke. – Természetesen örülünk annak, hogy hozzánk is jönnek külföldiek, azonban személyes félelmem, hogy ilyen ingatlanárak mellett a magyar fiatalok nem tudnak helyben maradni, ezért máshol kell boldogulniuk – hangsúlyozta Balatonfenyves polgármestere.

Balatonbogláron is szívesen látott vendégek a németek. Mészáros Miklós a város vezetője lapunknak elmondta, egyre gyakrabban lehet találkozni a boltokban német nyelvű nyugdíjasokkal. Többen Bogláron telepedtek le, de a kedvezőbb ingatlanárak miatt a környék települései is vonzóak számukra. Mészáros Miklós hozzátette, többen is elkezdték tanulni a magyar nyelvet és szívesen ismerkednek a kultúránkkal. Balatonboglár azonban szerencsére jó helyzetben van, mert a városban sok helyen beszélnek németül, ezért könnyen tudnak segíteni a külföldieknek.