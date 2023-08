Ingatlanvásárlásra és meglévő épület korszerűsítésre, valamint gépjárműbeszerzésre legfeljebb 7, rendezvényszervezésre és eszközvásárlásra pedig maximum 2-2 millió forintot igényelhetnek a falusi civil szerveztek. Egy közösség csak egy pályázatot nyújthat be. Ezekkel a feltételekkel tervezhetnek a somogyi egyesületek is a következő hetekben. A legtöbben már tudják, mennyi pénzre lenne szükségük.

Bodor Zoltán Magyaregres polgármestere érdeklődésünkre elmondta, a Magyaregres Szabadidő Egyesület épületkorszerűsítésre akar pályázni. A kultúrház színpadját szeretnék átalakítani és felújítani, valamint az elektromos hálózatot korszerűsíteni és kifesteni az épületet. A munka elég költséges, ezért a legmagasabb összegre nyújtanak be kérelmet.

A Bőszénfáért Egyesület is kész tervekkel pályázik. Nyitrai István a szervezet elnöke lapunknak elmondta, a közösségi házban úgynevezett gyerekkuckót akarnak kialakítani, ahol a legkisebbeknek szerveznének összekovácsoló programokat. – A kerékpáros turizmus is nagyon megerősödött a faluban, ezért muszáj fejlesztenünk – emelte ki Nyitrai István. – A diákszállónkon a bicikliseket vendégül tudjuk látni, a kerékpároknak azonban nincsen megfelelő tárolóhely. Szeretnénk olyan kis épületet felhúzni, ahol a bringákat biztonságosan lehetne tárolni. Emellett összecsukható vendégágyakat akarunk vásárolni. A turisztikai fejlesztésre nagyjából 4-5 millió forintra lenne szükségünk – tette hozzá a Bőszénfáért Egyesület elnöke.

A göllei Nők A Faluért Egyesületnek is szüksége van a Magyar Falu Programos támogatásra. Novák Márk a település polgármestere elmondta, egy szolgálati lakást szeretnének felújítani, és a temetői kápolnát korszerűsíteni. Várhatóan utóbbit teszik rendbe elsőként. A kápolna ugyanis nagyon rossz állapotban van. Az épület megsüllyedt és a falai is repedezettek. Várdán a polgárőr egyesület szeretne támogatáshoz jutni. Kurucz Gábor polgármester érdeklődésünkre azt mondta, egyenruhákat akarnak majd vásárolni, illetve az önkormányzati épületben olyan helyiséget kialakítani, ahol a polgárőrök megpihenhetnek.

Segítség nélkül nem megy

Iharosban jelenleg csak egyetlen civil szervezet, a Szent László Király Lovagrend működik. Horváth Győző a közösség vezetője lapunknak elmondta, mindenképpen egy olyan ingatlanfelújításra adnak be pályázatot, melyet korábban már elkezdtek korszerűsíteni. – Teljesen még nem tudtuk befejezni, ezért szükségünk van néhány millió forintra – hangsúlyozta Horváth Győző. – A fűtésrendszert és a tetőfelújítást muszáj befejeznünk, valamint az épület külsejét is meg kell újítanunk. Azt gondolom, hogy a civil szervezeteknek nagyon fontos a Magyar Falu Program. Segítség nélkül, csak önerőből, nehezen tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Még azok is küszködnek, akiknek valamilyen tevékenységből van egy kis bevételük – mondta Horváth Győző.