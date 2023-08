Sportosan érkeztek a Sefag Zrt. munkatársai Kardosfára. Mindannyian sisakba bújtak és elektromos kerékpárra pattantak.

– Itt van egy konzol, amellyel az elektromos rásegítést be lehet kapcsolni és különböző fokozatokba kapcsolni. Kevesebb a sebesség rajta, de amúgy olyan, mint egy hagyományos kerékpár – mutatta az e-biciklijét Kovácsné-Kiss Zita munkatársainak. Voltak, akik most először használták ezt a modern kerékpárt. Fehér István, a Sefag Zrt. vezérigazgatója is kipróbálta az új kerékpárt, majd a túrázó kollégáknak jó utat kívánt.

– Ezzel sokkal könnyebb a Zselic lankáin tekerni, olyan érzés, mikor tele vagyunk erővel, de nem kell annyi energiát belefektetni – mondta el Németh Krisztián, a Hotel Kardosfa igazgatója. Hozzátette: a modern biciklik mellé sisak és mellény is jár, szállóvendégeik egyénileg és szervezett túrára is kibérelhetik.

– A kardosfai szarvasfarmmal készítettünk egy csomagot, nálunk nyolc, náluk hét elektromos kerékpár található és aki ezeket kibéreli, azokat mindkét helyen alkoholmentes welcome itallal, sütivel és tíz százalékos ételkedvezménnyel várjuk – mondta el a hotel igazgatója. Megjegyezte: a közeljövőben a szállóvendégeken kívül mások is bérelhetik a kerékpárokat.

– A szállodánk jelenleg telt házzal működik, így szinte nincs olyan napunk, mikor nincsenek a bringák kibérelve, – jegyezte meg Németh Krisztián. Kovácsné Kiss Zita, a Sefag Zrt. kommunikációs referens elmondta: egy hónapja érkeztek meg a kerékpárok, amelyek a múlt héten álltak szolgálatba. – Szeretnénk az egészséges testmozgásra felhívni a figyelmet és ezekkel a kerékpárokkal nem csak a szolgáltatásunkat bővítjük, hanem lehetőséget nyújtunk egy könnyedebb utazásra – emelte ki Kovácsné Kiss Zita. Megjegyezte: a zsebicaj menüben vadburgert kínálnak kedvezményes áron a kerékpárosoknak.