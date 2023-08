– Szinte pár nap és el is kapkodják az eladó garázst, amit meghirdetünk – mondta el Boldizsár Balázs a Boldingatlan Kft. ügyvezetője legutóbbi ingatlanpiaci tapasztalatairól. Hozzátette: átlagosan 4,5-5 millió forintba kerül egy önálló garázs. Az elmúlt években Kaposváron 10 százalékos drágulás figyelhető meg.

– Egy garázsnak minimális a fenntartási költsége, nincs rezsi, jó befektetés, de sokan saját célra vásárolják, hogy biztonságban tudják autójukat, ne kelljen parkolási díjat fizetniük – emelte ki a Boldizsár Balázs. Úgy tapasztalja, vákuum van a kaposvári piacon, azonnal elviszik a garázst, sokkal több is elkelne.

– A város központjában ötmillió forintba kerül egy beállóhely, a régi típusú garázsok a piac vagy a temető körül 8 millió forintot érnek – mondta el Balassa Béla, siófoki ingatlanközvetítő. Hozzátette, sokan féltik az új autójukat és drága a parkolási bérlet, emiatt nagyon keresettek a garázsok, de az elmúlt években nagyon kevés épült belőlük. – A Vitorlás utcában mindössze öt autó áll, mert ez is fizetős lett, korábban mindig telt ház volt, egy nagy parkolóház építése sokat segítene a 25 ezres lakosú városon, ahol nyaranta két-háromszor ennyire duzzad az itt tartózkodók száma – tette hozzá. Balassa Béla megjegyezte, átlagosan húszezertől negyvenezer forintig terjed egy garázs havi bérleti díja a helytől függően. A helyi építési szabályzat előírja, hogy a lakóegységhez, társasházhoz mennyi parkoló szükséges, sok helyen ezt csak mélygarázsépítéssel tudják megoldani, ennek kialakítása nagyon költséges.

– Nem túl bőséges kínálat mellett évente 20-25 százalékkal emelkedtek az árak országosan – mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, aki azt is hozzátette, egyre több autó közlekedik a nagyobb városokban, és a parkolás egyre nagyobb kihívást okoz a tulajdonosok számára, plusz egy-egy háztartás sokszor több járművel rendelkezik. Ez gyakran az új lakásoknál jelent gondot, mert a fejlesztők számára az „egy lakáshoz egy garázs” szabály teljesítése igen költséges a magas telekárak és parkolók kialakításához szükséges mélyépítési munkálatok miatt.

– Ma egy garázshoz egy garzonlakás 6–7 évvel ezelőtti árán lehet hozzájutni, ennek ellenére kelendőek, főleg a fizetőparkoló-övezetekben, mert sok esetben parkolási díj töredékéért lehet garázst bérelni.

