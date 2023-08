Több horgászbódé víz alá került, a szerencsésebbek csak sárral teltek meg, sok stég összetört a Dráva holtágában. A Bókon horgászhelyek, stégek roppantak össze, szakadtak szét, omlottak be vagy teltek meg sárral. A kedvelt horgászhelyen súlyos károk keletkeztek az árvíz következtében. Több mint száz horgász helyét kell újjáépíteni.

Glaván Tamás, a Barcs és Vidéke Horgászegyesület elnöke elmondta, az emelkedő víz a szögelt deszkákat leemelte, a rövidre kötött csónakokat megfordította, stégeket bontott meg és horgásztanyákat döntött össze.

Szinte nincs olyan horgász a Dráva-holtágon, akinek ne keletkezett volna kára az elmúlt héten.

Többen is elmondták, hogy a 2014-es magas vízállás tapasztalatain okulva az akkor tönkrement házikóikat feljebb építették újjá, de a mostani árvíz azokat is elérte. Egyelőre még várják, mi marad az ár levonulása után, és hogy a telepített halak hogyan élték túl ezt a helyzetet. Elsőként a levonuló ár után szombaton hordalék-, és szemétszedést szerveztek.