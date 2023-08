Másodfokú hőségriasztást rendelt el hétfő délutántól csütörtökig Müller Cecília országos tiszti főorvos.

-A hőség így azért elviselhető – mondta mosolyogva az orfűi Szász Roland, aki családjával csobbant a kaposvári Virágfürdőben. – Két gyermekünknek is nagyon tetszik az óriási medence, mindent fel akarunk fedezni itt.

Sorban álltak a fagylaltárusoknál, többen a finomsággal hűtötték le magukat. Míg az egyik árusnál az eper, a csoki és a hupikék színű, cukorban hiányt nem szenvedő nyalánkság volt a sláger, a másik pultban az apró golyókra fagyasztott változatot vetették meg a szülőkkel a kissé türelmetlenkedő gyerekek.

Czellár Anita, a Kapos Holding Zrt. marketingvezetője érdeklődésünkre elmondta: a fürdőzők előszeretettel veszik igénybe az összesen negyvennégy féle élmény­elemmel ellátott több mint 3600 négyzetméter egybefüggő vízfelületű medencéket. A gyerekek körében a családi mellett a négy méter mély ugrómedence és a csúszdapark a legnépszerűbb. A látogatók Kaposvár és vonzáskörzetéből, illetve Baranyából, Tolnából érkeznek. A külföldiek között főként hollandok, németek, olaszok, britek és horvátok voltak, de írek és svájciak is jártak náluk. Egy olasz család rendszeresen heteket tölt el, minden évben ellátogatnak hozzájuk.

A rekkenő hőségben a következő két nap alatt a tömegközlekedés sem lesz hétköznapi feladat.

– Somogyban jelenleg 236 autóbusz teljesít szolgálatot, közülük 175 jármű légkondicionált – derült ki a Volánbusz Zrt. kommunikációs igazgatóságának tájékoztatójából. – A légkondicionáló berendezéssel rendelkező buszokon a klíma működtetése kötelező. A forgalmi szolgálatok fokozottan ellenőrzik a berendezések üzemeltetését, működőképességét, meghibásodás esetén a szakembereknek azonnal gondoskodniuk kell a javításról.

Az egyébként melegnek számító munkahelyeken még forróbb a helyzet. Ifj. Bojtor József szennai pizzériatulajdonos azt mondta: a hőségben alapvetően hideg szódával oltják szomjukat a dolgozók. A két-két szakácson, pultoson kívül pizzafutárt is alkalmaznak, naponta fejenként 2-3 liter is elfogy.

Hatta József, a Kapos Coop Zrt. kereskedelmi vezetője hangsúlyozta: a nagy melegben egy-két napon belül 5–10 százalékkal növekedhet az ásványvíz és az üdítőeladás Somogyban, s megugrik a sörértékesítés is. – A hőségben védekezni kell, ezért egy párakaput helyeztünk ki a pult elé, így aki szeretne, kissé hűsölhet a vízpermetben – mondta Zellei Tibor fonyódi zöldség-gyümölcskereskedő. – Az árut éjjel hűtőkamrába pakoltuk, s napközben is igyekszünk megóvni a tűző napfénytől.

Dani Győző Zenger Györgyné Kiss Rajmund – Naponta legalább két liter folyadékot fogyasztok, de hőségben olykor ennél is többet iszom. Alapvetően ásványvizet szoktam vásárolni a boltban, jól behűtöm, ez veszi el leginkább a szomjamat. Szeretem a gyümölcsöt, a szilva és a szőlő az egyik fő kedvencem. Arra is ügyelek, hogy ne töltsek rengeteg időt a tűző napon. – Ha jól számolom, ilyenkor minimum 2,5 liter innivalót iszom. Bár sok fajta üdítőital kapható az üzletekben, ám a fülledt időben a mentes ásványvizet szeretem leginkább. A piacon és a boltokban rengeteg a friss, hazai idénygyümölcs, ezért gyakran dinnyét, barackot és szőlőt is eszem, ami ugyancsak jó szomjoltó. – Citromos vizet iszom általában, s szinte mindig cukor nélkül. Üdítő, kellemes az íze, a nagy melegben rögtön eloltja a szomjamat. Igyekszem megfogadni a jó tanácsokat, ezért nem egyszerre iszom túl sok folyadékot, hanem fokozatosan, napközben jó néhány alkalommal. Aki tóparton vagy medencében fürdik, jól teszi, ha megfelelő krémet használ.