Tíz eszközből álló térfigyelő kamerahálózatot építettek ki a Balaton körül, amelyeket a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) közbiztonság fejlesztési kerete terhére vásárolták és üzemelték be. A kamerákból került Balatonfüredre, Balatonkenesére, Fonyódra, Tihanyba és Keszthelyre is. A térfigyelőkkel az illegális szemetet a területre beszállító, de várhatóan a szabálytalanul parkoló járművekről is információhoz jutnak.