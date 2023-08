Mária-napi szentmisét tartottak vasárnap az andocsi Nagyboldogasszony-bazilikában. Zarándokok érkeztek, hogy a Szűzanyát megtekintsék. A siófoki–kiliti hívek gyalog tették meg az utat Andocsra. Vida Zoltán, majd Varga László megyés püspök celebrálta a misét, közte Udvardy Márton és Udvardyné Tóth Lilla az Élet útja program keretében előadást tartott. A napokban megérkezett a bazilikába Szent Janka asszony ereklyéje, amely augusztus végéig látható a somogyi településen. Sokan nézték meg a kolostorban lévő Mária-ruhagyűjteményt is, amely méreteit tekintve egyedülálló a világon. Az ide érkező zarándokok egyik szokása volt már évszázadok óta, hogy nemcsak táblával fejezték ki hálájukat a Szűzanyának, hanem egy-egy Mária-ruhával is. Van itt ruha Írországból, Kanadából, Dél-Amerikából, és Kínából is. Augusztus 15-én, kedden, Mária napján Mórocz Tamás, a bodajki kegyhely plébánosa tart szentmisét.