Ahogy korábban beszámoltunk róla, szeptember 9-én falunapot tartottak Somogyjádon ahol az elmúlt időszak fejlesztéseiről is szó volt. A tegnapi falunapon a csapadékvíz elvezető rendszert, a felújított konyhát, óvodát és a minibölcsődét is átadták a helybéliek részére. A kormánybiztostól azt is megtudtuk, hogy a fejlesztés összege meghaladja a 750 millió forintot.