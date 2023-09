„Keresd a békét!” mottóval elkezdődött a XVII. Ars Sacra Fesztivál Kaposváron. A programsorozat ünnepélyes nyitóalkalma vasárnap este volt a református templomban. Petró László lelkipásztor lapunknak elmondta, eredetileg a székesegyházban lett volna a megnyitó, azonban már korábban megszervezték Dévai Nagy Kamilla Liszt-, Bartók- és Kazinczy-díjas előadóművész koncertjét, ezért felajánlották a szervezőknek, hogy tartsák náluk a fesztivál megnyitóját.



Az eseményen több egyházi vezető is felszólalt, akik a békesség fontosságáról beszéltek. Petró László kiemelte, ennek most kettős jelentősége van. Aki részt vesz a szakrális művészetek alkalmain, azért is megy el, hogy békességet találjon önmagában. Másrészt egy figyelemfelhívás a társadalom számára, hogy a békéért tenni kell. A lelkipásztor hozzátette, az Ars Sacra Fesztivál a hit és a művészet kapcsolatát mutatja be évről évre. Az ingyenes programsorozat szeptember 24-ig tart. A napi eseményekről bővebben a Kaposvári egyházmegye oldalán lehet olvasni.