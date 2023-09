Még ki sem keveredtünk a nyári balatoni szezon „értékelésének” kavalkádjából, máris itt egy újabb – turisztikai – szakmai siker, amit jól meg lehet majd cikkezni és/vagy cikizni a következő napokban. Sokszor megírtuk már, hogy a Balaton – szerencsére – a minőségi paradigmaváltás korszakába lépett, s ez megjelent a gasztronómiai kínálatában is. Egyre több az olyan étterem, akár büfé is az országban és itt is, ahol mind több helyi és szezonális alapanyagot használnak fel – művészien, versenyképesen. Azt is tudjuk, hogy ezek a vendéglátóhelyek egyre fontosabbak a modern turisztikai alapinfrastruktúrában, s ráadásul önálló attrakciók is lehetnek, ha olyan minőséget biztosítanak. Örülhetünk, hogy a magyar konyhaművészet ott van a világ gasztrotérképén, szerencsére számos vidéki, köztük balatoni étteremmel együtt. Nem véletlen, hogy tavaly először közölt hazánk egészéről étteremlistát a MICHELIN Guide. Ez komoly előrelépés!

Most pedig az a hír, hogy megőrizték Michelin-csillagjaikat és minősítéseiket a magyar éttermek, sőt újak is csatlakoztak a tavaly elismerést szerzők közé. A Magyar Turisztikai Ügynökségtől úgy tudjuk: a MICHELIN Guide új magyarországi kiadásában továbbra is két 2 Michelin-csillagos és hét 1 Michelin-csillagos éttermet találhatunk, míg a tavalyinál 14-gyel több, összesen 59 étterem kapott Michelin-ajánlást. Emellett nőtt a Bib Gourmand minősítést kiérdemlő, valamint a Zöld csillagos éttermek száma is, köztük számos balatoni kapott ilyen elismerést.

Mindez azt jelenti, hogy új vonzerő született a magyar tenger partján, s innen is üzenhetjük a világnak: hazánk, természetesen benne a vidék, és persze a Balaton vezető kulináris desztináció Közép-Európában, s Magyarország gasztronómiájának felfedezése bizony megér egy utazást. Fontos ez azért is, mert mint tudjuk: manapság a gasztronómia egyike a leggyakoribb utazási döntést befolyásoló tényezőknek.

A magyaros csárdák ételkínálata mellett, azzal együtt a helyi, magyar termék és a helyi szakmai tudás speciális innovációja különleges, egyedi, csúcskategóriás konyhaművészetben jelent meg! Köszönjük, mindazoknak, akik tettek ezért, a vendégeknek pedig jó étvágyat kívánunk!