A "Zrínyi Napok 2023." rendezvény sikeréről tett közzé bejegyzést Vass Péter polgármester Szigetvár város honlapján. Bejegyzésében kiemelte: véleménye szerint és a visszajelzések alapján is jól sikerült a rendezvény, ugyanis a szervezők gondoltak a legfiatalabbakra, a középkorúakara és az idősebbekre is. Mindenki megtalálhatta a számára legkedvezőbb programot. A polgármester kiemelte: Horvátországból és Törökországból is érkeztek Szigetvárra delegációk. Törökország Magyarországi Nagykövetasszonya, Horvátország Magyarországi Nagykövete és Horvátország Pécsi Főkonzulja is részt vett a rendezvényeken és beszédet is mondtak. Vass Péter Bízik benne, hogy Szigetvár újabb barátokra lelt a városba látogat vendégek személyében és reméli, hogy máskor is visszatérnek Szigetvárra. A polgármester megköszönte a szervezők, a fellépők, a hagyományőrzők munkáját is.