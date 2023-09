A vezérigazgató kiemelte a napjainkban érzékelhető klímaváltozást, melyhez alkalmazkodni kell, különös tekintettel a technológiákra. Ily módon egyre több mélymulcsos növényt ültetnek ki (a talajfelszínre geotextíliát tesznek, így mellőzhető a vegyszeres növényvédelem és kevesebbet kell locsolni – a szerk.). Ügyelnek az automatizált locsolóhálózat kiépítésére, elektromos meghajtású gépeket alkalmaznak. A villamos energiát a cégen belül, napelemekkel állítják elő.

Fotó: Kovács Erika

A Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával nemrég vásároltak elektromos eszközöket, melyeket főként a parkfenntartásnál használnak. Ilyenek például a robotfűnyírók, melyeket a Tagore sétánynál és a strandokon lehet látni. Használatuknál nem kell elszállítani a levágott füvet, mert a gépek mulcsozzák, felaprítják azt, így visszakerül a talajba a tápanyag. Működetnek elektromos meghajtású golfkocsikat is, melyekkel embereket, eszközeiket szállítják. Nagyon hasznosak a kézi szerszámok is, amiket például a lomb eltakarításánál, cserjék metszésénél alkalmaznak. Jó szolgálatot tesznek az elektromos meghajtású permetezőgépek. A vezérigazgató szerint az említett korszerű gépek, a halk és környezetkímélő eszközök használata elemi elvárás, alapvető egy olyan balatoni városban, mely egész évben rengeteg vendéget vonz, tele van hotelekkel, itt található a szívkórház. Reményei szerint munkájukkal ők is hozzájárulnak az idegenforgalmi pezsgéshez.

Balatonfüreden egész évben pezseg az élet

Fotó: Kovács Erika

A társaságnál kiemelten kezelik a gyönyörű virágokat is, a Tagore sétánynál lévő rózsakert ikonikus része a városnak. Mindig mást ültetnek, így a villanyoszlopokon muskátlik pompáznak, máshol petúniák, gyertyavirágok, fuksziák nyílnak. A kétnyáriak közül kedveltek az árvácskák, a tulipánok, a nárcisz, a jácint. Somogyi László aláhúzta, a klímaváltozás miatt városszerte és a legújabb közparkban, a Brázayban egyre több évelő és virágzó cserjét, félcserjét, levendulát ültetnek el. A buxusokat lecserélik, mert egy kártevő miatt jelentős a pusztulás, a növényvédelem. Ügyelnek a fák kiválasztására, így jól tűrik a változó időjárást, nem fogékonyak a betegségre a hársok, a nyírfák, a gyertyánok. – A jövőben a klímaváltozásnak még inkább meg kell felelni, így az egy- és kétnyáriak helyett cserjéket ültetünk, meg szárazságtűrő fákat, gyepet, tekintett előre a vezérigazgató.

Forrás: veol.hu

Nyitókép: Krausz Andrea/likeBalaton.hu

forrás: likebalaton.hu