Kinyitott a barcsi mobilitási központ, tette közzé Koós Csaba polgármester hivatalos Facebook oldalán. A létesítményt márciusban avatták fel, ahol még Novák Katalin köztársasági elnök is részt vett. A Dráva partján található létesítményt mintegy 400 millió forintból alakították ki. Az épületben interaktív kiállítóhelyek, kerékpártároló és büfé is található, valamint a lovas turistáknak négy lóállást is építettek.