Lovasfogatok és szarvasmarhák, szamarak bevonulásával kezdődött a hagyományokhoz híven a Kaposvári Állattenyésztési Napok pénteken. A fedeles lovardában tartott ünnepi megnyitón Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora kiemelte: tizenöt éve indult a rendezvénysorozat, idén kiemelt figyelmet kap az agrár szak-és felsőoktatást népszerűsítése. Csaknem ezer szakiskolás vesz részt az idei KÁN-on.

– A kaposvári mezőgazdasági szakképző iskola a mi ifi csapatunk, magas szaktudással rendelkező középiskolások kibocsájtása a feladatunk és szeretnénk őket látni a felnőtt válogatottban, az egyetemen is, hogy a legkorszerűbb tudással rendelkező mérnököket tudjunk kibocsájtani – mondta el Gyuricza Csaba. Szita Károly, Kaposvár polgármestere köszöntőjében kiemelte: a KÁN az agrárvilág legfőbb rendezvénye hazánkban. A megnyitón a város ünnepi zászlaját is átadta Gyuricza Csabának. – Ebben az évben ünnepli Kaposvár várossá nyilvánításának 150 éves évfordulóját, kötelességünknek érezzük, hogy felhívjuk értékeinkre a figyelmet, ezek közé tartozik az agrárképzés is, amely kialakításában nagy szerepe volt Guba Sándornak, Horn Péternek és Baka Józsefnek – jegyezte meg Szita Károly.