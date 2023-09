A püspökség, a társegyházak, illetve a vármegyeszékhely önkormányzatának közös finanszírozásával megvalósuló, díjtalanul látogatható rendezvénysorozat – amelyet 12 alkalommal rendeztek meg a somogyi vármegyeszékhely világi és egyházi helyszínein – ezúttal is sokakat vonzott. Elhangzott: továbbra is az a cél, hogy a Szakrális Művészetek Hete gazdag programkínálata a legkülönfélébb korú hívők és keresők körében közelítse a földet az éghez. A kultúra és a különféle művészeti ágak ehhez kiváló lehetőséget kínálnak. Arról is szó esett: a jövőben célzott rendezvényekkel, még tudatosabban kell törekedni a fiatalok bevonására, és a rendezvénygazdáknak még kiemeltebb figyelmet kell fordítani a közönségszervezésre.

Elhangzott: az idei „Keresd a békét” címmel meghirdetett, s az ökumené jegyében zajló művészeti fesztivál egy nemzet békességvágyára épült; Kaposváron 11 helyszínen 13 rendezvény várta az érdeklődőket.