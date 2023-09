Gasztronómiai szakmai napok kezdődtek a zamárdi gyermeküdülőben. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) intézményi élelmezési rendszereinek koordinációját végző „Menza” közétkeztetési munkacsoport 7. alkalommal hirdette meg a GasztroFesztet, ahová a hazai szakemberek sereglettek össze a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerből. A rendezvényen előadások hangzanak el a szűrővizsgálatok jelentőségéről, az intézményi konyhákon tartott hatósági és belső ellenőrzések tapasztalatairól, a „Menza”-rendeletről az ápolási szakterület szemszögéből – erről Nábrádi Csilla, az SZGYF Somogy Vármegyei Kirendeltségének igazgatóhelyettese beszél –, a gyógyító fűszernövényekről, a főzési alapanyagok látszólagos és tényleges minőségéről, de az ételallergia és a cukorbetegség is nagyító alá kerül. Szó esik az élelmiszer-­innováció területén tapasztalt kihívásokról és különféle tápláltsági állapotfelmérésekről is. A vármegyei kirendeltségek játékos gasztronómiai versenyen vesznek részt, majd kardió fitneszre jelentkezhetnek Krutzler Eszter olimpiai ezüstérmes súlyemelővel.

Fogyókúrás versenyt hirdetnek az SZGYF valamennyi munkatársa részére, megrendezik a vármegyei csapatok kötélhúzó versenyét, miközben az intézményi konyhák főzőversenye zajlik, és az állapotfelmérések keretében az érdeklődők megismerkedhetnek az étkezési napló készítésével, s táplálkozástudományi szakemberek, dietetikusok mondják el tanácsiakat az egészségsátorban.

Tekintve, hogy a szociális intézményekben országszerte szebbnél szebb dísz- és használati tárgyak készülnek az úgynevezett fejlesztő foglalkozások keretében, így a termékekből hagyományteremtő céllal ezúttal intézményi kirakodóvásárt is rendeztek a zamárdi GasztroFeszt házigazdái.