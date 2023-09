2023. szeptember 15. 16:30 óra

A Balaton környékén a pálinkafőzés egykor elsősorban őszi-téli tevékenysége volt, melynek jellegzetes tárgyi emlékeit a Balatoni Múzeum néprajzi gyűjteménye őrzi. A kicsepegő párlat gyűjtésére szolgáló pálinkafőző fazekak és egyéb, a pálinka (és más italok) tárolására és kínálására készült fa- és kerámiaedények a 19. század tárgyi világába engednek bepillantást.

Pálinkás emlékek- Pálinkafőző fazekak és más pálinkás edények a néprajzi gyűjteményben című kamarakiállítás a néprajzi gyűjtemény pálinkához (is) kapcsolódó hétköznapi és reprezentatív tárgyféleségeit mutatja be, melyek egykor természetes tartozékai voltak a Balaton-melléki otthonoknak és szőlőhegyi hajlékoknak.

A kamarakiállítás 2023. szeptember 15-től 2023. december 31-ig tekinthető meg a Néprajzi látványtár földszintjén.

A kiállítás szorosan kapcsolódik a Magyar Géniusz Program keretében támogatott „A házi készítésű gyümölcspárlat kultúrája és értelmezése a Balaton vidékén a 20. század második felétől napjainkig” című pályázathoz.

Hajózás a mesék világába – népmese napja

2023. szeptember 30. 11 óra

A 125 éves Balatoni Múzeum a 137 éves, ma is működő Helka hajó, a „Kulthajó” fedélzetén népmese programmal várja a kicsiket és nagyokat! A nagy mesemondó, Benedek Elek születésnapján elhangzik egy mese, majd a hallottak alapján elkészítik a mese szereplőit csuhéból, rongyból, vesszőből, termésekből. A szükséges alapanyagokat, eszközöket a Múzeum biztosítja.

XIII. MŰSZAK “Törékeny természetben, törékeny emberiség” kiállítás megnyitója

2023. október 07. 15 óra

Immár tizenharmadik alkalommal találkoztak egymással Takács Ferdinánd festőművész otthonában a környék vizuális alkotói, irodalmárai. Festők, szobrászok, grafikusok, költők alkottak a táborban. Idén egy elhunyt művésztársukra emlékeznek. A Balatoni Múzeum aulájában látható tárlat a nyári alkotótáborban készült munkákat mutatja be.

125 esztendő – múzeumtörténeti kiállítás megnyitója

2023. október 14. 15 óra

A Balatoni Múzeum létrehozásához és működtetéséhez az egyesületi hátteret választották az alapítók. A Balatoni Múzeum-Egyesület 1897 nyarán alakult meg Keszthelyen, és innen kezdődött a szervezőmunka. Kitűzött céljai között ekkor és a későbbiekben is szerepel, hogy a Balaton-kultuszt, a tó és környékének megismertetését, népszerűsítését segíti elő. A múzeum az egyesület első rendes közgyűlésétől, 1898. augusztus 7-től számítja fennállását. Az eseményről tanúskodik a nyomtatott meghívó, amit a tagok kaptak meg, és a közgyűlés írott, hétoldalas jegyzőkönyve. A jegyzőkönyvet Csák Árpád szolgabíró, az egyesület titkára írta meg. A dokumentumot az aláírások alatt az egyesület 1898-as évszámmal ellátott bélyegző lenyomata hitelesíti. Mindkét darab a történeti dokumentációs gyűjteményhez tartozik. Ezen a közgyűlésen Lovassy Sándor gazdasági tanintézeti tanár, természettudós elnöklésével megválasztották a tisztségviselőket és az igazgatóválasztmányt. Csák Árpád külön felszólalt és letétként felajánlotta saját régészeti kutatásainak 15 évnyi anyagát, hogy a múzeumi gyűjteményeket megalapozzák.

Magyar Festészet Napja – Egry Józsefre emlékezünk

2023. október 18.

A Magyar festészet Napján az idén 140 éve született Egry Józsefre emlékezik a Balatoni Múzeum.

Egry József felesége révén kötődik Keszthely városához, akit 1918-ban vett el – első férje halála után. Ezt követően a házaspár keszthelyi házában rendezték be otthonukat, míg a nyarakat Badacsonytomajban töltötték felesége telkén épített háromszintes műteremházban.

Egry József Badacsony című festménye

Forrás: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

Hétvégén is vár a múzeum

2023. október 21-23.

Az október 23-i hosszúhétvégén vasárnap és hétfőn is 9:00-17:00 óra között a Balatoni Múzeum szeretettel várja a kultúra szerelmeseit.

Mesterségek napja

2023. október 21. 14 óra

A Balatoni Múzeumban immár hagyomány, hogy október egy szombatján elfeledett értékeinket a „Mesterségek napján” tárják az érdeklődők elé. Ettél már olyan rétest, amit nem csak otthon nyújtottak, de az alapanyagai se boltból valók? A lisztet a múzeum aulájában az őstermelő saját gabonájából saját házi malmában őröl meg. Ezek után természetesen a töltelék is házi. Mi a különbség a házi tészta és a bolti között? A családi délutánon jól érzékelhető. A rendezvényen a vendégek nem csak megízlelhetik a réteseket, tésztákat, de megismerhetik a házi malmocska működését, részt vehetnek a tészta gyúrásában, rétes nyújtásában.

125 esztendő – 125 műtárgy. Válogatás a Balatoni Múzeum gyűjteményeiből című kötet bemutatója

2023. október 27. 10 óra

Csappantyús pisztoly és Kossuth pisztolya

Fotó: Mészáros Annarózsa

Mesés díszek a természetből

2023. október 28. 14 óra

Itt az ősz, a természetben beérnek a termések, színessé válnak, és lehullanak a levelek. A színpompás növényi részekből ezúttal mesehősöket készíthetsz. A kreatív munkában felhasználhatók olyan alapanyagok is, amelyek egyébként a szemétbe kerülnek. A múzeum ezen anyagokat nem csak a változatos gyermek programokon használja fel, hanem már kiállítás építéskor is alkalmazza. Az „Igaz vót ám! – Egy vállusi summás asszony mesevilága” tárlat adja az ötletet a különféle mesefigurák elkészítéséhez.

„A házi készítésű gyümölcspárlat kultúrája és értelmezése a Balaton vidékén a 20. század második felétől napjainkig” konferencia és Zalai Közgyűjteményi Szakmai Napok

2023. november 6-8.

Kép: Pixabay

Raktárles – Egy elfeledett gyűjtemény

2023. november 9. 17 óra

Az eddig kissé mostohagyermekként kezelt kicsi, ám annál izgalmasabb antropológiai gyűjteményt, annak érdekes elemeit tárják egy interaktív előadás keretében az érdeklődők elé. A múzeumi munkáról az átlagember elsősorban a kiállításokon, múzeumi programokon keresztül értesül, csak a „végterméket” látja, tapasztalja. Főleg a világjárvány alatt gyakran kérdezték tőlük: „Mit csinálnak, ha zárva a múzeum?” Ez az alkalom is nagyon jó arra, hogy élőben választ adjanak a kérdésre. Az antropológiai kollekció megismerésével párhuzamosan a múzeumi munkába is bepillantást nyerhetsz. A gyűjtemény, a gyűjteményezési munka megismerése mellett az újonnan kialakított raktárat is megmutatják az érdeklődőknek.

