A nyolcadikos Páva Olívia második helyezést ért el a Csillagközi kalandok című megméretésen, ahol többek között a földönkívüli élettel, a Naprendszerrel kapcsolatos feladatokat oldottak meg. Emellett űrkutató programot is terveztek.

Az 5. osztályos Páva Letti munkája szintén helyezést érdemelt: 3. helyen végzett a The Coronation elnevezésű versenyen, ahol bepillantást nyerhetett a kreatív feladatokon keresztül III. Károly koronázási ünnepségébe is. A résztvevők újragondolva megalkották a brit királyi család örökségét, a híres Aranyhintót is. Az angol zászlót reklámozva pedig szalaggal dekorált, cukormázzal festett zászló sütit készítettek, így vált ehető dísszé…

A lányok felkészítő tanára Miklós Piroska volt.