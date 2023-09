Az emberek többsége az infláció miatt egyébként is későbbre halasztja a bútorvásárlást, az alapanyag drágulása pedig csak tovább ront a helyzeten.

Az ágazatot sújtó problémákat a somogyi vállalkozások is megérzik, de igyekeznek a nehézségek ellenére is kitartani. Dévai Miklós, a kaposvári Lamello Kft. ügyvezetője kérdésünkre elmondta: a nemzetközi helyzet rányomta a bélyegét a bútorpiacra az elmúlt évben.

A somogyi cég sokáig elsősorban Nyugat-Európába gyártott bútorokat, azonban az elmúlt években elkezdett Magyarországon is értékesíteni. – Sajnos éppen ebben az időszakban torpant meg a bútorgyártás is – mondta Dévai Miklós. – Ausztria, Németország a főbb megrendelőink, de a háború miatt ott is érződik egy megtorpanás. Érezhető, hogy spórolnak a vásárlók, visszafogottabbak a költekezésben. Németországban az orosz energiafüggőség megszüntetésére a cégeknek különböző energetikai beruházásokat kell előnyben részesíteniük, ezért a bútorvásárlásokon a vállalkozások is kénytelenek spórolni.

Megtudtuk: az alapanyag­ár-emelkedés már tavaly lezajlott, s szerencsére az idén már újabb drágulás nem következett be. A korábbi években extra nagy kereslet volt a fára, s ki is szippantották a meglévő készleteket az országból. A nagy része Olaszországba került, de mostanra már Kína is beszállt a faanyag iránti versengésbe. – Több országban éppen ezért szabályozzák a faanyag vásárlását, nálunk még nem. Ezért sajnos a javát kiviszik az országból és nálunk már csak a harmadosztályú anyagok jöhetnek szóba a tölgyfa- és tömörfa bútorok gyártására. Egészen a tavalyi évig a tölgyfát használtuk leginkább, idén azonban már cirbolya fenyő és a bükkfa is bekerült a gyártásba – mondta a 30 éves múlttal rendelkező Lamello Kft. ügyvezetője.

A kaposvári cég partnere, a német nagykereskedő a bútorpiacon beállt új helyzethez alkalmazkodott, vagyis a forgalomcsökkenésre reagálva 20 százalékkal csökkentette a dolgozók fizetését és négynapos munkarendre álltak át.

– Mi ugyanakkor épp most vagyunk túl egy bérfejlesztésen, amit muszáj volt megtennünk, hogy megtartsuk a munkatársainkat – mondta a cégvezető. Jelenleg 86 dolgozóval működik a cég a Dombóvári úton. Dévai Miklós elmondta: a létszámot tartják, hiszen amikor nagyobb megrendelésük jön, szükség van minden dolgos kézre.

Fotó: Lang Róbert