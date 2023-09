Ennek ellenére Somogy vármegye több mint 100 kilométernyi horvátországi határán összesen kettő közúti átkelő van, tudtuk meg Móring József Attila kormánybiztostól. A kormánybiztos szerint Zákánynál, ahol a vasúti pálya beérkezik az országba, célszerű lenne megépíteni egy közúti csatlakozást a szomszédainkhoz, ezt az elképzelést jelenleg a horvát kormány is támogatja. De érdemes lenne megfontolni a gyékényesi vasútvonal felújítását, és jobb kihasználhatóságát is, mert a vg.hu birtokába jutott információk szerint, több mint negyedmilliárd eurót költenek a horvátok vasútfejlesztésre az elkövetkező években, ami ezt a horvát szakaszt is érinti majd.