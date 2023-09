A szőlőt pótkocsikon viszik be a tangazdaságba, majd a feldolgozóban megkezdődik a zúzás, bogyózás és a préselés. – Már a tartályokban erjed a saszla és muscat lunel szőlőből a must, és a diákok izgatottan várják, hogy milyen bort sikerül belőle készíteniük – jegyezte meg a tangazdaság vezetője. – A végzősök januárban a Mathiász János bormustrán mutatják be boraikat. Ez lesz a hatodik alkalom, amikor a végzősök saját boraikat ismertetik és ha itt jól szerepelnek, akkor mehetnek szakmai vizsgára.

Nemcsak a Mathiász-iskola ültetvényén szüreteltek ezekben a napokban, hanem a balatonboglári borvidéken is munkába álltak a kombájnok. – Bekerültek a pincébe a pezsgőalapok és ezen a héten már a kék szőlőt is szedjük, amiből rozébor készül – mondta el Hujber Kata, a Hujber Pincészet tulajdonosa. – Az esős idő ellenére sikerült megvédeni a szőlőt, elégedettek a beltartalommal, szépek a savak és remélik, egy jó évjárat lesz az idei.