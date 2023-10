A kutyatulajdonosok kétharmada mindig, ötödük általában a kutyájával utazik. A gazdik fele évente több alkalommal is útnak indul belföldön, 14 százalékuk havonta, minden ötödik viszont akár havonta több alkalommal is felkerekedik - derült ki a kutyabarathelyek.hu felméréséből, amelyet három éve végzett a Szallas.hu-val közösen.

„Az arányok azóta sem sokat változtak, viszont a pandémia alatt megnőtt a kutyatartók száma, így egyre komolyabb igény mutatkozik az állatbarát szolgáltatások iránt a turizmus és a vendéglátás területén is“ - mondja Máté Krisztián és Hornyák-Schmidt Zsófia, a kutyabarathelyek.hu alapítói.

„A szálláskeresések során a kutyabarát szolgáltatások immár a nyolcadik helyen szerepelnek, ami jól mutatja az igények növekedését. Ezzel párhuzamosan az elmúlt években jelentősen megnőtt a kutyásokat kiszolgáló vállalkozások száma, így egy hosszú hétvége vagy néhány napos pihenés könnyen megszervezhető. És míg az őszi hónapok közül eddig szeptember volt a legnépszerűbb, fokozott az érdeklődés az október 23-i hosszú hétvége és az őszi szünet iránt, a kutyások részéről is“ - mutat rá Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője.

Mi kerüljön a csomagba?

Indulás előtt kutyánk számára is gondoskodni kell a megfelelő úti felszerelésről. Ételt és esetleg jutalomfalatot mindenképpen csomagoljunk számukra, ha több napos útra indulunk, mert nem tudni, hogy a helyszínen mit lehet beszerezni. Az etető- és itatótál sem árt ha nálunk van, bár ma már sok helyen gondoskodnak erről - javasolják a kutyabarathelyek.hu alapítói.

A játék mellett az ismerős illatok megidézése érdekében fekhelyet és takarót vigyünk, és mivel már korábban sötétedik, a túrázáshoz készítsünk be láthatósági mellényt vagy fényvisszaverő nyakörvet.

Emellett célszerű kutyaürülékgyűjtő zacskót és pórázt is magunkkal vinni, és ha tömegközlekedni szeretnénk, akkor szájkosár is legyen nálunk. Kapható ma már kimondottan kutyák számára kifejlesztett elsősegély-csomag is - vagy ezt magunk is összeállíthatjuk - ami szintén hasznos kellék, és ha kedvencük rendszeresen gyógyszert szed, ne feledkezzünk meg a tablettákról. Ugyanakkor alapszabály, hogy fertőző beteg vagy tüzelő kutyával ne induljunk útnak!

Kötelező okmány az oltási könyv vagy a kisállat-útlevél, hiszen ezek hiányában nem mehetnek a kutyák be a szálláshelyre. Fontos továbbá a chipen lévő adatok, valamint az oltások érvényességének ellenőrzése.

Gyakori megállók útközben

Ahogy a gyerekeket, úgy a kutyákat is szoktatni kell az utazáshoz. Aki autóval közlekedik, eleinte csak rövidebb, 10-15 perces, városon belüli utakra vigye magával kedvencét. Ha már hosszabb útra indulnak, akkor is érdemes az emberi szükségleteknél gyakrabban, nagyjából másfél óránként pihenőt tartani, és indulás előtt lehetőleg ne etessük kutyánkat, a rosszullétek elkerülése érdekében. „Ma már mindegyik MOL benzinkút kutyabarát, illetve van olyan MOL töltőállomás, ahol találni kutyafuttatót, és számos további töltőállomással mi is azon dolgozunk, hogy országszerte minél több helyen elérhető legyen ez a szolgáltatás“ - mondja Máté Krisztián.

Azt szintén fontos tudni, hogy a KRESZ szerint a kutya rakománynak számít, ezért úgy kell elhelyezni a járműben, hogy a közlekedési és a személyi biztonságot ne veszélyeztesse. Ez történhet egy rögzített boxban, illetve ráccsal vagy hálóval leválasztott csomagtérben, ahol speciálisan kutyák számára készült biztonsági övvel rögzíthető a hámján.

A vonatra szájkosár és póráz mindenképpen szükséges, kistestű kutyákat szállítóboxban, szájkosár nélkül is utaztathatjuk. A vonatok szabályozása azonban az állatok méretétől függően eltérő, helyjegyköteles vonatokon csak hordozóeszközben szállíthatóak. Külön jegyet vagy bérletet csak a szállítóbox nélkül, vagyis pórázon vezetett kutyák számára kell vásárolni. Az élő állatok csak a másodosztályú kocsikban utazhatnak, gazdánként maximum ketten.

Távolsági buszokon zárt, kézipoggyász méretű hordozóeszközben utasonként egy kutya szállítható, illetve járművenként egyszerre csak egy, szállítóeszköz nélküli állat engedélyezett, természetesen szájkosárral és pórázzal. Ez utóbbi esetben viteldíjat is fizetni kell.

Egy szobában a gazdival

A szálláshely kiválasztásakor a kutyabarátságon túlmenően a legfontosabb szempontok a bevihető kutya mérete, az állatorvos közelsége, és az, hogy az állatok felmehetnek-e a bútorokra. Nem árt tudni, hogy higiéniai okokból a wellness-részlegbe állatokat sehol nem engednek be. További szempont lehet a környéken található kirándulóhelyek közelsége is, hiszen kutyánkat a vakáció alatt is rendszeresen le kell mozgatni.

A kutyák után fizetendő felár változó: vannak olyan szálláshelyek, ahol ez teljesen ingyenes, de jellemzőbb az 5-8000 Ft/kutya/éj. A gazdánként bevihető állatok számát az üzemeltető határozza meg, ez általában maximum 3 szokott lenni.

„A kutyabarathelyek.hu által hét éve kidolgozott védjegy egyszerre segíti a szállás- és vendéglátóhelyeket a gazdik és kedvenceik igényeinek magas szintű kielégítésében, valamint a kutyatartókat a számukra megfelelő szolgáltatások megtalálásában. A tanúsítvánnyal rendelkező helyek rutinosan kezelik ezt a vendégkört, és ügyelnek arra is, hogy a kutyával érkezők ne zavarják a többi vendég pihenését. Ugyanakkor egyértelműen jelzik azt is, hogy milyen méretű állat fogadását tudják vállalni“- mutat rá Hornyák-Schmidt Zsófia.