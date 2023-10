A legtöbben arra voltak kíváncsiak, milyen képzési formák vannak, de a nívócsoportok és az emelt számú oktatás is érdekes volt a pályaválasztók számára. – A kis létszámú csoportokban hatékonyan tudnak dolgozni – mondta kérdésünkre Farkasné Papp Ágnes igazgató. Hozzátette: a távolabbi településekről, így a Balaton partjáról érkezők számára a kollégiumi elhelyezés lehetősége is érdekes volt.

A Lorántffy Zsuzsanna református gimnáziumban minden évfolyamon egy osztály van, de az osztályokon belül több kisebb csoportban zajlik az oktatás. – Ezért nincsenek tagozatok, de magyarból, matematikából, idegen nyelvekből – angol, német és olasz nyelvből – és informatikából nívócsoportos oktatás van – mondta az intézmény igazgatója.

Farkasné Papp Ágnes hozzátette: bárkit szívesen látnak az iskolában, aki elfogadja az intézmény által képviselt értékeket. A fiataloknak vonzó lehet, hogy emelt óraszámban tanulnak kilencedik évfolyamon magyart és mind a négy évfolyamon matematikát. A gimnáziumban nem összevont tantárgyként tanulhatják a diákok a természettudományos tárgyakat, hanem a fizikát, a kémiát és a biológiát is szakos tanár oktatja a jól felszerelt szaktanteremben. Az érettségire készülő 11. és 12. évfolyamos tanulóknak lehetőségük van emelt és középszinten is felkészítőre jelentkezni.

Sokan azért választják a Lorántffy-gimnáziumot, mert itt helyben, házon belül el lehet végezni a kötelező közösségi szolgálatot, és az iskola alapítványa a rászoruló diákokat támogatja, erre minden évben van példa a gimnáziumban és az általános iskolában is. Több olyan díj is van, amelyeket a legjobb eredménnyel rendelkező diákok kaphatnak meg, köztük olyan is, amely pénzjutalommal jár.