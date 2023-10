Több száz éve kutatják legjobb tudósaink, hogyan lehetne meggyógyítani korunk egyik legrettegettebb népbetegségét, a rákot. Viszonylag sokféle van, nem is egyformán fejlődnek ki, máshogy is működnek olykor, így aztán nem is lehet egyféle választ adni a problémára.

Sikereket természetesen érünk el, a tudomány folyamatosan fejlődik, hogy aztán új gyógyszerekkel, célirányos kezelésekkel fordítsák vissza azt a kóros folyamatot, amit egyszerűen csak ráknak hívunk.

Sovány vigasz ez persze azok számára, akik vesztettek már el hozzátartozót a halálos kór miatt. Nem is hiszem, hogy van még olyan ember, akinek ne találkozott volna családja, vagy szerettei között a betegséggel, amivel szemben csatát vesztettek.

Az azonban egyre tisztábban látszik, hogy a harcot a rák ellen a megelőzéssel lehet a leghatékonyabban felvenni. Egy olyan világban élünk, ahol a technológiai innovációk gyorsabban és nagyobb számban születnek és terjednek el, mint hogy egyáltalán értenénk a pontos hatásmechanizmusukat. Ma még sokan csak riogatásnak fogják fel, ha valaki az ultrafeldolgozott élelmiszerek, vagy a különböző sugárzások ellen szól. De az azbesztről és a freonról sem a felhasználása másnapján derült ki: komoly probléma van velük.

Ezért aztán, ha a környezetet nem tudjuk teljesen megérteni még, a saját egészségünket kell rendszeresen ellenőrizni. A rák kialakulása nem egy pillanat alatt megy végbe, a megfelelő rendszeres szűrővizsgálatokkal sokszor idejében fel lehet ismerni, és lehet kezelni. Ehhez azonban tudatosság kell. Ezért például az októbert a mellrák elleni küzdelem hónapjának hívjuk, ezzel hívva fel a figyelmet: csak mi magunk menthetjük meg önmagunkat.