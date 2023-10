A szezonális melankolikus, dep­resszív hangulatzavarok gyakoriak lehetnek ősszel, a kiegyensúlyozott embereknél is jelentkezhet őszi hangulatromlás a szakpszichológus szerint. A sport jó hatással lehet ilyenkor a lelkiállapotra.

– A külső és belső hatások egyaránt pozitívak lehetnek, melyek össze is függnek egymással – válaszolta kérdésünkre Teveliné Horváth Melinda, kaposvári okleveles pszichológus, sportszakpszichológus. – Stressz­oldó hatásai vannak a boldogsághormonok (a szerotonin, endorfin) termelődése miatt, amelyek belülről okozhatnak elégedettséget és jó érzést a szervezetben. Másrészt ahogy testünk pozitív változásait tapasztaljuk, egyre formásabbnak, szebbnek látjuk magunkat, úgy az önértékelésünk növekedése is egyre jobb hatással lesz ránk.

A szakember szerint az őszi szabadtéri sport jó hatással lehet a sportolóra, hiszen nincs izzasztó meleg, ráadásul szép környezetben, napsütésben, akár egy őszi erdőben teheti ezt, ami lelkileg rendkívül pozitívan befolyásolhatja. – A kinti sportok esetében azonban elővigyázatosnak kell lennünk, öltözzünk fel alaposan, főleg ha egy bizonyos szint alá esik a hőmérséklet – tanácsolta a szakpszichológus. – Figyeljünk a légzésünkre, körülbelül 5 Celsius-fok alatt nem tanácsos a szájon át lélegezni futás közben, illetve enyhébb megfázás, betegség állapotában sem szabad erőltetni a sportolást. Érdemes megvárnunk, amíg teljesen meggyógyulunk, és csak utána folytassuk az edzést.

Teveliné Horváth Melinda úgy véli, a szezonális melankolikus, depresszív hangulatzavarok gyakoriak lehetnek ezekben a hónapokban. A kiegyensúlyozott embereknél is jelentkezhet őszi hangulatromlás, amihez fáradtság is társulhat. A csökkenő hőmérséklet és a napfény mennyisége is őszi melankóliához vezethet. A napsütés hatására termelődő D-vitamin és a vitaminpótlás azonban jó hatással lehet ránk. Érdemes emellett olyan tevékenységeket végeznünk, ami örömet okoz számunkra. Szenteljünk időt a hobbinknak, a barátainkkal való találkozásoknak, filmezzünk, menjünk szaunázni vagy látogassunk meg egy termálfürdőt – tanácsolta.

Az előbbieken túl az is jó praktika a pszichológus szerint, ha tudatosan számítunk arra, hogy előfordulhat ősszel kedélyállapot-romlás. Próbáljuk „monitorozni” saját magunkat, és ha ezt tapasztaljuk, azonnal változtassunk. A nyári energiatartalékaink is kifogyhatnak eddigre, ezért lehetséges, hogy a több alvás, pihenés, relaxáció gyors segítséget jelenthet, ha érezzük magunkon a melankólia jeleit. A legfontosabb, hogy mindenki olyan tevékenységet végezzen, ami pozitív hatást eredményez számára. Egy introvertált ember nem a nagy társasági életben fogja jól érezni magát, számára inkább egy könyv olvasása, az otthon, a családdal, házi kedvencekkel eltöltött idő jelenthet feltöltődést. Az sem baj, hogy ha már amúgy is beszorulunk a lakásba, az önfejlesztésre, a befelé figyelésre helyezzük a hangsúlyt, önfejlesztő könyveket olvasunk, relaxációs gyakorlatokat tanulunk. A napfény hiányának pótlásában segíthet az infraszaunázás is. Ezzel együtt a testmozgás mindenre jó gyógyír. Próbáljuk meg élvezni az adott időszakot és a pillanatot, próbáljuk megtalálni az őszi évszak szépségeit.