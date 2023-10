A versenyt az idén négy kategóriában hirdették ki. A tavalyi kiíráshoz képest a méz is bekerült a díjazott termékek körébe. A lekvárokat, szörpöket és gyümölcsleveket már tavaly is díjazták, ez idén sem maradhatott el.

Szeptember végéig lehetett jelentkezni a versenyre. Október 13-án, pénteken ült össze a zsűri, Szőlősgyörökön, a Mutschler Birtokon, hogy nem csak szemrevételezze, hanem meg is kóstolja, értékelje ezt a rengeteg terméket. 10 fős zsűri értékelt 14 féle szempont szerint. A mintegy 130 terméket kóstolták végig egyenként, és értékelték külön-külön őket.

Értékelték az ízét, illatát, színét, textúráját, utóízét, az összetevőket, a hagyomány és kreativitás találkozását, az üveget, a kupakot, a címkét, a márkanevet, az arculatot is.

A díjátadó rendezvényen, a Kézműves Kiválóságok díj főszervezője, Urkom Katalin, az AGROTREND csoport marketingvezetője kitért az együttműködések fontosságára is.

„Az AGROTREND csoportban szeretjük és hirdetjük a mezőgazdaság szépségeit, és mindig nagy öröm, ha ebben a küldetésben nem vagyunk egyedül. Az Év Agrárembere a Magyarország Legszebb Birtoka projektjeinkkel is fantasztikus csapatot sikerül maguk köré tudnunk, és ez nincs másképpen a Kézműves Kiválóságok díjjal sem.

Idén a csapat tagjai között üdvözölhettük a a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot, Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, a Kislépték Egyesületet, az Agrármarketing Centrumot, a Vállalkozók Országos Szövetségét, a Nébihet, és az Országos Magyar Méhészeti Egyesületet is.

Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen jó csapatban tudunk együtt dolgozni, hiszen a szervezetek mögött fantasztikus emberek is vannak, akik ugyanannyira sajátjuknak tekintik ezt a témát, és lelkesen tesznek is azért, hogy a kistermelőket is minél szélesebb körben ismerjék és elismerjék.”

A főszervező a díjátadón azt is elmondta, hogy a következő évben több új kategóriával is bővül a Kézműves Kiválóságok díja. Az idei fődíjasokat pedig jövőre a zsűri tagjai közt üdvözlik.

Az idei évben a nyertesek a következők:

Méz kategóriában:

Magyarország méze 2023-ban a Lépesméz akácmézben a Lehocki Méhészettől Méz kategóriában a második helyezett a Háy Méhészet a Napraforgóméz termékével Méz kategóriában a harmadik helyezett a Szentesi Méz a Repceméz termékükkel

A zsűri különdíját nyerte

a Zümi Méhészet a Fűzfa Mézzel,

Mézes Gergő méhészete a Gesztenye mézzel,

Gujka László a Termelői selyemfűmézzel

Simai Méhészet a Termelői bio napraforgómézzel

Lekvár kategóriában:

Magyarország lekvárja 2023-ban a Fruit de Bereg 100 % Szilvalekvár szilkében Lekvár kategóriában második helyezett a Mayer Sárgabarack Lekvár Lekvár kategóriában a harmadik helyezett a Kredenc Kincsei Josta lekvár

A zsűri a lekvár kategóriában is adott át különdíjakat.

ESBANA Prémium homoktövis szilvalekvár

Legjava Zserbó Lekvár

Szörp kategóriában:

Magyarország szörpje 2023-ban a Fritz Farm Levendula szörp Szörp kategóriában a második helyezett a Kertünk Kincsei Áfonya Szörp Szörp kategóriában a harmadik helyezett a Szedrem - Fekete Szeder Szörp

Különdíjasok:

Folly Spring Szirup

Levendula Farm - Levendula Szörp

Gyümölcslé kategóriában: