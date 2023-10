Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter nevéhez fűződik az a rendelettervezet, amely úgy csökkentené a munkaerőhiányt, hogy bizonyos munkakörök betöltésénél egyszerűen eltörli a képesítés szükségességét. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium célja a képesítéshez kötött és a képesítéshez nem kötött, de szakmai felügyelet mellett végezhető gazdasági tevékenységek körének felülvizsgálata. A tervezet több szakmát érint, köztük az édességkészítőt, péktechnikust, az épületbádogost, a műkörömépítőt, a villanyszerelőt és a szobafestőt. A jövőben az elektromos berendezések javítása vagy elektromos autók bizonyos alkatrészeinek cseréje esetében is eltörölnék a szakképesítéshez kötöttséget. A tervezetről már zajlik a társadalmi egyeztetés a kormány és a szakmai szervezetek között.

Pandurics Richárd huszonhárom éve foglalkozik villanyszereléssel. A kormány rendelettervezetével kapcsolatban vannak fenntartásai. – A gyakorlatban nem látom kivitelezhetőnek, hogy a képesítés nélküli dolgozó mellett álljak nyolc órát, mert így sosem készülünk el időben a munkával – mondta el a szakember. Hozzátette: most is van egy frissen végzett villanyszerelő alkalmazottjuk, akit munka közben tanítanak. Az iskolában az alapokat megtanulta, és kisebb feladatokat már rá tudnak bízni. Szerinte jelenleg Somogyban nincs nagyobb munkaerőhiány a villanyszerelő szakmában. – Tavaly nagyon nehéz volt a helyzet, de idén nyár óta azt tapasztaljuk, hogy kevesebb a beruházás, így a munka is – jegyezte meg Pandurics Richárd.

Huszonkét dolgozót foglalkoztatnak az egyik kaposvári pékségben. Sok köztük a fiatal, akik a tanulmányaik alatt is ott voltak gyakorlaton.

Ojtó Lajos, a Slendy Pékség tulajdonosa szerint nagy a gond a munkaerőpiacon. – Nagyítóval sem lehet találni még képesítés nélküli dolgozót sem – tette hozzá. Megjegyezte: a péktechnikus fiatalok éveket tanulnak az iskolában és közben gyakorlati oktatáson vesznek részt. – A szakmát nem lehet egy-két hónap alatt elsajátítani – mondta el Ojtó Lajos.

Gulyás Árpád alelnök: nem várható el a mesterektől az állandó felügyelet

Nyolcszázan dolgoznak a marcali Ziehl-Abegg Kft.-nél. Nyár közepe óta a vállalatnál létszámstop van. – Saját tanműhelyt alakítottunk ki, ahol három szakoktatónk képzi a fiatalokat, s emellett a marcali szakiskolával is nagyon jó a kapcsolatunk, ahonnan a végzősök közül sokan jönnek hozzánk dolgozni – mondta el Csizmazia Balázs személyzeti vezető.

Hozzátette: a gyártási folyamat elképzelhetetlen szaktudással rendelkező dolgozók nélkül, ezért fektetnek nagy hangsúlyt a képzésükre.

Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara általános és kereskedelmi tagozati alelnöke szerint a kormány tervezete bizonyos szakmák esetében valósulhatna csak meg. – A munkaerő darabra meglenne, de a szakmai minőség nem javulna, és bizonyos szakmák esetében a képesítés nélküliek alkalmazása munkavédelmi, biztonsági és egészségügyi gondokat is felvet – jegyezte meg az alelnök. Kiemelte: nem várható el, hogy a mester hetek múlva is a dolgozó mellett álljon munkavégzés közben.