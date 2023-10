– Ez a második nyílt napunk a tanévben, most a fa- és bútoripari szakmát mutatjuk be, melynek a gyakorlati képzése a Virág utcai tanműhelyünkben zajlik – mondta Szalai Bernát igazgatóhelyettes. – Szerettük volna megmutatni az érdeklődő diákoknak a 21-ik századi asztalosképzés eszközeit működés közben is. Folyamatosan vannak érdeklődők a meghirdetett képzésekre, de természetesen szívesen fogadnák az új jelentkezőket is.