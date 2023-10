Az ízek mellett a tálalás is pontot ért







Így kell barátságokat kötni, mondta a megnyitón Csatos Zsuzsanna, a Somogy Vármegyei Gyermekvédelmi Központ intézményvezetője. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, mert a bográcsos és tárcsás ételeket együtt kellett értékelni, és az ízeken kívül az ételek kül­alakját is pontozták, jegyezte meg a zsűri elnöke, Kató Tamás, aki a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség tagja. Hagyományosan a Királyi szakácsok tere adott helyszínt a főzőversenynek. Színpadot állítottak, fedett főzőhelyeket alakítottak ki, díszítették az udvart és kemencét építettek, mutatta be a rendezvény helyszínét Kövér István polgármester. Augusztusban Somogy, Tolna és Baranya turizmusbarát polgármesterei találkoztak itt, és más rendezvényeket is várnak Nagyszakácsiba.