Ijesztő alakoknak, boszorkánynak és csontváznak is beöltöztek az siófoki állatmenhely önkéntesei a szombati sétáltatóprogramra. Az eső sem szegte az érdeklődők kedvét, sorban álltak a gyerekek és a felnőttek a Siófoki Állatvédő Alapítványnál, hogy sétára vigyék a bent lévő kutyákat. – Igyekszünk legalább kéthetente kilátogatni és megsétáltatni a kutyusokat. Nekem feltöltődés, ha itt lehetek, kint vagyok a szabadban és segíthetek – mondta Szabó Száva, aki családjával már fogadott is a menhelyről örökbe kutyát.

Mint azt Vörös Zsuzsa, a Siófoki Állatvédő Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, a sétáltatóprogramokat alapvetően a kutyákért szervezik. – Az állatok nagyon örülnek, ha rajtunk kívül másokkal is találkoznak és a látogatóikkal kimehetnek sétálni – tette hozzá az elnök. – A külső ingerek ugyanis nagyon fontosak a számukra.

A Siófoki Állatvédő Alapítványnál jelenleg 150 kutya él. Az ilyen sétáltatóprogramok célja nemcsak a menhely életének a megismertetése, hanem a lehetséges leendő gazdik megtalálása is.