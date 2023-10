Fotó: Tornai Pincészet

A somlói borászat egy harmadik elismerést is bezsebelt, ugyanis a Bor és Piac című magazin írta ki a Magyarország legszebb szőlőbirtoka pályázatot, amelyre a közönség szavazhatott. Ez alapján választotta ki a szakmai zsűri a legjobbakat, eszerint nagybirtok kategóriában a Tornai Pincészet nyerte el a Magyarország legszebb szőlőbirtoka címet. Az abszolút győztes címet is megkapták, mert a résztvevők között a legtöbb pontot is elérték.

