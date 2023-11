Kikapcsolt állapotban, a táskában kell tartaniuk a telefont a szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola diákjainak. Csak azokon a tanórákon lehet használni, ahol a tanár megengedi.

– Vannak interaktív foglalkozások, ahol a gyerekeknek QR-kódot kell leolvasniuk a telefonjukkal – mondta Lukács Anett, az intézmény igazgatója. – Előfordul, hogy csoportokban dolgoznak vagy projektfeladatokat végeznek el, és olyankor szükségük van a készülékre. Ezt előre tudják a gyerekek. Nemcsak a tanulók, a pedagógusok sem használják a mobilt a tanórán. Viszont, ha egy hívást várnak, akkor jelzik a diákoknak, hogy megcsörrenhet a telefonjuk – tette hozzá Lukács Anett.

Az evangélikus iskola vezetője arról is beszélt, ha valamelyik diáknak a szabályozás ellenére megszólal a telefonja, akkor első alkalommal elveszik tőle, és a tanítási nap végén kapja vissza. Másodjára a szülőnek adják, harmadszorra viszont csak a tanév végén kapják vissza. Lukács Anett hozzátette, a harmadik telefoncsörgésig szerencsére még egyszer sem jutottak el a diákok. A szabályozásnak visszatartó ereje van.

Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója elmondta, a hozzájuk tartozó intézményekben a házirend vagy a Szervezeti és működési szabályzatban leírtak szabályozzák azt, hogy a mobiltelefonokat mikor lehet használni az iskolákban. A dokumentumokat a szülői munkaközösség is elfogadta.

– A Kodály-iskolában a diákoknak a táskájukban, kikapcsolt állapotban kell tartaniuk a mobilt reggel 7 és este 6 óra között – emelte ki a főigazgató. – Ez alól akkor van kivitél, ha a pedagógus kéri, hogy kapcsolják be, mert használni kell egy feladathoz. Viszont vannak laptopok és táblagépek az iskolában, ezért ha a gyerekeknek informatikai eszközre lenne szüksége, akkor azok biztosítottak – mondta Szabó Zoltánné. A főigazgató hozzátette, fontos, hogy a gyerekek tudják etikusan használni a telefont. Ezt nemcsak az iskolában, hanem a családban is tanítani kellene.

Tilos a videózás és a hangfelvétel telefonos rögzítése

A középiskolákban valamelyest „lazább” szabályok vonatkoznak a telefon használatra. A szünetekben a diákok nyomkodják is, a tanórán viszont csak akkor lehet, ha a tanár engedélyt ad rá. Vámosi László, a Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója elmondta, a digitális oktatás manapság olyan irányba halad, hogy szükség van a telefonokra, és olykor alkalmazásokat is használniuk kell a tanulóknak. A tankönyvek egy része elérhető digitálisan, online formában, ezért szükség is van a készülékekre. Vámosi László hangsúlyozta, tiltják a gyerekeknek, és fel is hívják a figyelmüket arra, hogy az órákon videót és hangfelvételt ne készítsenek, mert abból eljárás is lehet. Hozzátette, a pedagógus nem veheti el a diákok mobilját, azért sem, mert sok százezres, esetenként milliós értékű készülékeik vannak.