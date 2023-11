Karácsony előtt már hetekkel korában ötletelek, hogy ki minek örülne igazán a szeretteim közül. Gyerekként mindig azt tanították a szüleim, hogy sosem a meglepetés ára számít, hanem az, hogy szívből és szeretettel adjuk. Ennek szellemében indulok el minden évben a bevásárlókörutamra. S emellett az is számít, hogy egyedit, sose tucatárut adjak. Ezért rendszerint somogyi termékekkel lepem meg a családomat. Balatonbogláron szoktam kezdeni, ahol egyedi karácsonyi címkés borokat vásárolok, onnan egy ismerősöm otthona felé veszem az irányt, aki évek óta finomabbnál finomabb bejgliket készít. Természetesen otthon is készül karácsonyi édes tészta, de az ő gesztenyés bejglije kihagyhatatlan. Évek óta sosem hagyom ki a kelevízi kézműves boltot, mindig megcsodálom, hogy a kosárfonó asszonyok milyen szép portékával készülnek az ünnepekre. A boltból ezúttal egy bevásárlókosarat és egy kandallókosarat hoztam el, amelyek nem csak szépek, de hasznos ajándékok is lesznek. Mikor karácsony napján átadom a meglepetéseket, jó érzéssel tölt el, hogy mindegyikben ott érzem a földijeim ügyességét és szeretetét. Felvillan előttem, amint a bejglit töltötték a kertben szedett dióval, vagy ahogy a borász barátaim az Irsai Olivért szedték, kóstolgatták az újbort, a kelevízi közmunkások pedig csavarták-tekerték a beérett vesszőket. Szeretteim arcán minden évben azt látom – remélem, így lesz ezúttal is –, hogy megérte minden megtett kilométer.