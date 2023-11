– A mögöttünk hagyott másfél esztendő rendkívül nehéz volt, mert az orosz-ukrán háború miatt iszonyatos mértékben megnövekedtek az energiaárak – hangsúlyozta Szita Károly polgármester. – Volt olyan időszak, hogy a gázért és a villanyért tízszeres árat kellett fizetnünk, mint a háború kitörése előtt. Azt döntöttük el, hogy a lehető legnagyobb mértékben energia-függetlenek kívánunk lenni és ennek érdekében nagyon sok megújuló energiát akarunk használni.

A polgármester arról is szólt: a beruházásokat előre hozták. Energetikai korszerűsítést hajtottak végre az idén három önkormányzati intézményben, a Noszlopy és az építőipari szakközépiskolában valamint a könyvtárban, több mint 1,1 milliárd forint értékben. Az Agóra is csatlakozik a távfűtési rendszerhez, s még ebben az évben plusz egymilliárd forintot költenek az uszoda, az aréna, a sportcsarnok és a Liget otthon energetikai-korszerűsítésére.

Rázsits Veronika igazgató közölte: a könyvtár 1964-ben épült, 2001-ben volt egy jelentős felújítás.

– A mostani munka során a részleges nyílászáró-cserén kívül az olvasói terekben korszerűsítették a világítást, továbbá olyan intelligens lámpákat építettek be, amelyek energiahatékonyak – emelte ki az igazgató. – A szakemberek új kondenzációs gázkazánokat szereltek be és az épületet szigetelték is.