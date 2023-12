– Elég forró a leves, és lágy a műanyag tányér, vigyázzanak! – ezekkel a szavakkal adták át a lovagok a gőzölgő babgulyást a hosszú sorban, türelmesen várakozó embereknek.

– Hat gyermekem van, és nagyon szegényes lesz az idei karácsonyunk – mondta dideregve egy fiatalasszony, Bogdán Irén. – Ajándék az nem lesz...

– Bárcsak mindennap ilyen lenne! – mondta hálásan Molnár József, nagyot merítve a levesből. – Az étel sokat számít, mert egyik napról a másikra élünk.

– Három éve lettem hajléktalan, miután a nyugdíjasházból kilakoltattak – mondta Babodi Gyula. – Három unokám van, de a vőm nem enged hozzájuk, hiába van karácsony.

Évtizedes hagyomány, hogy karácsonykor a lovagrend megvendégeli a lege­lesettebb, gyakran az utcán elő kaposváriakat. A korábbi években tartós élelmiszereket és téli ruhákat is osztottak, most kétszáz adag meleg étel fogyott el. – Jónak lenni jó – mondta a 93 éves Knoll Gyula, a Szent György Lovagrend dunántúli nagypriorja. – Aki ad, az kap is, minden oda-vissza működik az életben. A lelkünkre visszahat a jó cselekedetünk, s ha a lelkünk egyensúlyban van, akkor a testünk is jól működik. Ezt érdemes lenne meg tapasztalnia minden embernek.