Évzáró ünnepséget tartott a Magyar Cukor Manufaktúra (MCM) a Kapos Hotelban, 80 dolgozót hívtak meg, az aktív munkatársakon kívül nyugdíjasokat is vendégül látták. Sikeres évet zártak, a cégnél 64-en dolgoznak, tervek szerint termékeikből 2024-től újabb három országba exportálnak és rövidesen egy 5000 négyzetméteres modern raktárbázist és üzemcsarnokot kívánnak felépíteni.

– Családi vállalkozásként indultunk 1998-ban, az évtizedek során rengeteg változást átéltünk, biztató, hogy akárcsak régen, úgy most is összetart a közösségünk – mondta Karl Schultes, az MCM egyik alapítója. – Fiatal és középkorú kollégákat is alkalmazunk, ezzel együtt lényegesnek érzem, hogy az aktív munkatársakon kívül a nyugdíjasokat is meghívjuk az évzáró összejövetelünkre. Öröm találkozni, kötetlenül beszélgetünk, ez olyan hagyomány, amihez kezdetek óta ragaszkodunk és a jövőben is folytatni kívánjuk.

Horváth Éva, a cukormanufaktúra másik alapítója hangsúlyozta: erős a közösségi kapcsolat, dolgozóiknak korábban is szerveztek kirándulásokat, közös programokat. Kiemelte: a fejlődés egyik meghatározó feltétele az együttműködés és a műszaki-technológiai fejlesztés, beruház, ami erősíti a vállalkozás pozícióját. Az is fontos, hogy a tulajdonos és a cégvezetés között összhang van. Christopher Schultes, az MCM ügyvezetője is köszöntötte a vendégeket, a rendezvényen Auguszt Bárió énekes is fellépett.