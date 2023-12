A Magyar Közút arra is felhívja az autósok figyelmét, hogy a nagyobb forgalomban is legyenek türelmesek, előzékenyek és tartsanak megfelelő követési távolságot, mert a legkisebb koccanás után is rövid idő alatt alakulhat ki torlódás a forgalmasabb szakaszokon, arról nem is beszélve, hogy a sűrű forgalomban az ilyen esetek még balesetveszélyesebbek is lehetnek.