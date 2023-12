Megérkezett Kárpátaljára a kaposvári Lorántffy Zsuzsanna református iskola és a gyülekezet adománya hétfőn.

Petró László református lelkipásztor a Somogyi Hírlapnak elmondta, hajnali négy órakor indultak el a liszttel, tésztafélékkel, cukorral, olajjal, édességekkel és a Rotary Club jóvoltából gyerekcsizmákkal megpakolt kisbusszal, majd csaknem hat­órányi autózás után értek a magyar oldalon fekvő Beregdarócra. A településen találkoztak Nagy Bélával, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főjegyzőjével, a diakónia koordinációs iroda igazgatójával, akinek átadták az elmúlt hetekben gyűjtött adományokat.

Nagy Béla lapunknak elmondta, hálás azért a hűséges szeretetért, melyet évek óta kapnak a kaposváriaktól.

– Ha valamikor, akkor most igazán nagy szükségünk van a barátaink jó szándékára és a támogatásukra – hangsúlyozta a főjegyző. – A háborús helyzetben sajnos nagyon sokan, főként idősek maradtak magukra, mert a fiatalok elmenekültek. Az egyedülállókat az egyházon keresztül próbáljuk felkarolni és segíteni. Egész Kárpátalján most pontosan 6875 rászorulót szeretnénk támogatni, tízezer gyereknek pedig édességgel kedveskedni. Korábban hollandok is segítettek bennünket, de most nem tudták vállalni, ezért az összes magyarországi testvérgyülekezetünk adományaira nagy szükség van az ünnepek idején – tette hozzá Nagy Béla.